Epilepsi hastalığı oldukça önemli bir hastalıktır. Aniden nöbet geçiren kişiyle karşılaşma durumunda ne yapmak ya da yapmamak gerekir bunu bilmek fayda sağlayacaktır. Beynin kısa süreli yaşadığı fonksiyon bozukluklarında ortaya çıkan elektrik yayılmasının ortaya çıkması durumudur. Epilepsi hastalığının tedavisi sağlanabilmektedir. Düzenli ilaç kullanımı ile iyileştirilebilen bir hastalık olması kişilerin bu konuda bilinçli bir şekilde hareket etmesinin önemini vurgulamaktadır.

Epilepsi nöbeti sırasında yapılması gerekenler

Epilepsi hastası bir kişi nöbet geçirirse önce sakin olunması gereklidir.

Hasta bırakılmadan yardım çağrılmalıdır.

Hareketleri durdurulmamalı ve engellenmemelidir.

Güvenli bir yere yatırılmalıdır.

Zarar verecek eşyalardan uzak tutmalıdır.

Üzerinde sıkan kravat, gözlük ya da kemer gibi eşyaları çıkarmalıdır.

Rahat ve sabit kalacak şekilde bir yana yatırılarak tükürüğünün akması sağlanmalıdır.

Ağzı sıkı haldeyken su ya da başka bir şey ile zorlanmamalıdır.

Çeneye müdahale edilmemelidir.

Nöbet halinde iken; ilaç vermemeli ve soğan, kolonya gibi maddeler koklatılmamalıdır.

Nöbetin geçmesi beklenmelidir.

Kalp masajı ya da solunum açmaya gerek yoktur.

Üzerinde epilepsi hastası olması ile ilgili bilgi ya da yapılması gereken not var mı bakılmalıdır.

Nöbet bitiminde yorgun ve bitkin olan hastaya sakin ve güven verici davranılmalıdır. Kalkmak istemesi halinde nazik olarak engel olmalıdır.

Nöbet esnasında hastanın durumu ile gelen doktora ve hastaya bilgi verilmelidir.

Epilepsi hastalarından asla tedirgin olup kaçmamak gereklidir. Bu durumda kötü bir travma ya da zarar verebilecek durumun önlenmemesi ile daha farklı sıkıntılar ortaya çıkabilir.