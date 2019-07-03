03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
EPDK'den yapılan açıklamada, 2010'da akaryakıt istasyonlarında verilen ve çoğunlukla kullanılmayan çeşitli eşyaların tüketiciye sunulmasının kısıtlanmasına yönelik bir düzenlemenin hayata geçirildiği hatırlatıldı.
Düzenleme sonrasında tüketicinin tercihlerinde akaryakıt fiyatının daha ön planda yer almasının sağlandığı vurgulanan açıklamada, sektörün de ciddi bir mali külfetten kurtarıldığı aktarıldı.
Açıklamada, benzer durumun bugün için özellikle kredi kartı kullanımına yönelik yapılan kampanyalarla gündeme geldiği belirtilerek, "Tüketicilerin akaryakıt tüketimine ilişkin tercihlerini belirlemede, bu tür kampanyaların etkilerinin istenen düzeyin ötesine geçtiği ve finansal olarak kampanyalara katılan ve katılmayan tüketiciler arasında ciddi bir fark yarattığı hususu göze çarpmaktadır. Unutulmamalıdır ki, kampanyalar kapsamında oluşan tüm maliyet nihayetinde kullanıcıların tümüne yansımaktadır. Dolayısıyla herhangi bir tarafa sağlanan ücretsiz yakıt verilmesi gibi kampanyaların maliyetine tüm tüketiciler ortaklaşa katlanmaktadır. Tüm tüketicilerin haklarının eşit bir şekilde korunması ve sektördeki ilave maliyetlerin ayıklanması EPDK’nin önem verdiği konular arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Kredi kartlarının birçok sektörde olduğu gibi akaryakıt ve LPG sektöründe de yaygın olarak kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu kullanım oranı da her geçen yıl artış gösteriyor. Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, 2018 yılında akaryakıt sektöründe kartla yapılan ödemler yüzde 27 artarak 78 milyar lira seviyesine ulaşmış durumda. EPDK ortaya çıkan faiz yükünü hafifletecek, akaryakıt ve LPG sektörüne yönelik maliyetleri düşürerek tüketiciye olumlu yansıyacak bir düzenleme için düğmeye bastı." ifadelerine yer verildi.
PROMOSON KAYNAKLI FAİZ YÜKÜ AZALTILMALI
Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sektörün üzerindeki promosyon kaynaklı faiz yükünün azaltılması gerektiğini belirtti.
Karlılığın sektörde kalması ve tüketicinin de bu karlılıktan yararlanması için bir çalışma başlattıklarını aktaran Yılmaz, "Karlılık sektörün tüm paydaşlarına yansıtılmalı ve bu karlılık özellikle de tüketicinin akaryakıt alımında cebine yansımalı. Promosyonlar tüketicilerin bir kısmı için avantaj olurken, geri kalan kısmı için dezavantaj olmamalı. Bu amaçla alternatifli hazırladığımız taslağa gelecek görüşleri değerlendirecek ve herkesin yararına olacak bir düzenleme hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.
Öte yandan EPDK bir süredir akaryakıt dağıtıcıları ve bayiler arasında gerilim konusu olan kar marjları konusundaki taslağını görüşe açtı.
Taslaklarla ilgili sektörden gelecek görüşler doğrultusunda nihai çalışma yapılacak ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına sunulacak.
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