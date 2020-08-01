Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Futbolcu Enzo Crivelli, geçtiğimiz gün Bodrum'daydı. Kız arkadaşı ile baş başa vakit geçiren Crivelli, bir süre sonra tekneye bindi.

Sevgilisiyle günün tadını çıkaran futbolcunun keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.