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Enzo Crivelli sevgilisiyle tatilde

Başakşehir'de forma giyen futbolcu Enzo Crivelli, sevgilisi ile birlikte tatile Bodrum'a gitti. Kız arkadaşıyla güneşin tadını çıkaran Crivelli, önceki gün Türkbükü'nde bir plajda objektiflere takıldı

01.08.2020 - 18:14 | Güncelleme: ABONE OL
Enzo Crivelli
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Futbolcu Enzo Crivelli, geçtiğimiz gün Bodrum'daydı. Kız arkadaşı ile baş başa vakit geçiren Crivelli, bir süre sonra tekneye bindi.

Sevgilisiyle günün tadını çıkaran futbolcunun keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

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