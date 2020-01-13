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Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyadan verdiği destek nedeniyle Alman ekibi St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e özel açıklamalarda bulundu. Almanya'dan ayrılarak Türkiye'ye dönen Şahin, sezon sonuna kadar Kayserispor ile anlaşmıştı. 25 yaşındaki futbolcu, yaşadığı süreç ve Kayserispor'daki son durum için şunları söyledi...
"DESTEK BENİ MUTLU ETTİ"
"Zor bir süreçti. Sonuçta bu olay yüzünden futboldan uzak kaldım. Ama ülkemizdeki herkesin desteğini görmek beni mutlu etti. Çünkü orada ben de ülkemizi temsil ediyorum ve böyle bir olayla karşılaşıyorum."
"GÖKSEL BAŞKAN, 'KALABİLİRSİN' DEDİ"
"(Başakşehir'le idmana çıkması ile ilgili) Göksel başkanımızla (Gümüşağ) konuştuk. Kendisi bana, ‘İstersen burada kalabilirsin ama daha çok süre almak istiyorsan başka bir şeyi tercih edebilirsin’ dedi. Ben de şu anda daha çok oynamak istediğimi söyledim. Kayserispor ile 6 aylık bir sözleşme yaptım. Sezon sonunda ne olursa olsun önce Başakşehir’le görüşeceğime söz verdim.
"AVRUPA'DA İŞLER FARKLI"
"Türkiye’de bir şey olduğu zaman herkesten yardım alabiliyoruz, istediğimiz bir şeyi yaptırabiliyoruz. Avrupa’da tam tersi her işi kendiniz yapmalısınız. Daha profesyonel davranıyorsunuz. Hazırlık olsun çalışma olsun Türkiye’den o konuda çok farklılar..."
"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"
"Zor bir süreçten geçen takımız. Yönetim değişikliği, hoca değişikliği… Ancak şu an hoca olsun yönetim olsun birlik ve beraberliği sağladı."
EMRE DEMİR'E ÖVGÜ
"Emre Demir’le konuştuğumuz zaman daha çok sorumluluk alabilir, kendini daha çok geliştirebilir. Akıllı ve çok özellikli bir oyuncu daha da genç bir oyuncu… Ben de yardımcı olmak istiyorum. ‘Bireysel çalışmalar yapabiliriz’ diyorum. Şut çalışması olur, güç çalışmaları olur. ‘Ne zaman istersen gelebilirsin’ şeklinde konuşmalar geçti aramızda… Ben umutluyum, inşallah ileride Avrupa’da da izleyebiliriz."
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