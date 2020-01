Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Altaylı, Ağustos 2017'de FETÖ'den ihraç edilen eski MİT mensubu Mehmet Barıner’i damadı Metin Can Y. aracılığıyla yurtdışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı ile damadı Metin Can Y., eski MİT mensubu Mehmet B. ve kaçış planına yardımcı olduğu öne sürülen Seda C., hakkında iddianame hazırladı. O iddianamede önemli tespitler yer alıyor.

BİLGİSAYARINDAN ÇIKTI

İddianamede; Altaylı’nın masa üstü bilgisayarından elde edilen çok sayıda dijital veride girdi. Bilgisayarda, Altaylı ile aynı soruşturmanın şüphelisi damadı Metin Can Y. ile kızı Dilara Y.’nin nişan törenine ait fotoğraflar da çıktı. Ancak bu fotoğraflarda çok önemli bir detay yatıyordu. Çünkü; fotoğraf karelerinde oldukça kritik bir isim daha bulunuyordu. O isim bir dönem FETÖ’nün Türkiye imamı olan ve örgütün iki numarası olarak bilinen Mustafa Özcan’dan başkası değildi.

KURDELEYİ ÖZCAN KESMİŞ

Fotoğraflarda; şüpheli Enver Altaylı ve FETÖ terör örgütü yöneticisi Mustafa Özcan’ın, Dilara Y. ile şüpheli Metin Can Y.’nin nişan kurdelesini birlikte kestikleri görülüyor.

O KAREYİ BÖYLE ANLATTI

Altaylı iddianameye giren ifadesinde Özcan ile irtibatı ve nişan merasiminde kurdele kesme olayına dair şunları kaydetti:

“Mustafa Özcan İstanbul’da görev yapıyordu. Ancak ayda bir Ankara’ya bazı bürokratlarla ve siyasilerle görüşmek için geliyordu. Ben de kendisi ile Ankara’ya geldiğinde çok sık olmamak kaydıyla Ankara’da olduğumda zaman zaman görüşüyordum. Görüşme talebi Mustafa Özcan tarafından geliyordu. Benim hiçbir zaman bu şahısla görüşme talebim olmamıştır. Mustafa Özcan’ın sürekli Ankara’ya gelerek bazı görüşmeler yapması dikkatimi çekmişti…2005 yılında kızım Dilara’yı istemek için şu anki damadın Metin Can Y. ve ailesi geldiğinde yanlarında Mustafa Özcan da vardı. Ancak ben ve eşim bu durumdan açıkçası çok rahatsız olduk. Her ne kadar rahatsız olsak da kızım bu evliliği istediği için rıza göstermek durumunda kaldık. Bu süreçten sonra çok nadir görüşmelerimiz oldu. Ben zaten Mustafa Özcan’ın bu tür bir faaliyet içerisinde olduğunu görünce temasımı kestim.”

CIA İLE İRTİBAT

Öte yandan, iddianamade Altaylı’nın CIA ile irtibatına dair de önemli bilgiler yer aldı. Altaylı’dan ele geçirilen dijital materyallerde istihbari bilgiler, raporlar bulundu. Çok sayıda CIA görevlileri, bazı uluslararası kişilerle fotoğrafları tespit edildi. Türkiye’de bir askeri darbe ortamı hazırlamak amaçlı destabilizasyon faaliyeti yürütülmesi gerektiğine dair 18 Şubat 2016 tarihli rapor ve notlarda Altaylı’nın bilgisayarından çıktı.

BM BİNASINDA

İddianamede, Altaylı’nın cep telefonunda bulunan bu görüntü, 25 Haziran 2015 günü 16.44’de Birleşmiş Milletler Binası'nda çekildiği belirtildi. İddianamede bu fotoğraf için “Özel davet/yetki ile girilebilen Birleşmiş Milletler Binası Toplantı salonunda şüpheli Enver Altaylı’nın fotoğraf çektirmiş olması dikkat çekicidir" denildi.