Altaylı, Ağustos 2017'de FETÖ'den ihraç edilen eski MİT mensubu Mehmet B.'yi damadı Metin Can Y. aracılığıyla yurtdışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı ile damadı Metin Can Y., eski MİT mensubu Mehmet B. ve kaçış planına yardımcı olduğu öne sürülen Seda C., hakkında iddianame hazırladı.

“DEVLET BİLGİLERİNİ SERVİS ETTİ”

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamede, Altaylı’nın “FETÖ yöneticiliği” ve “casusluk” suçundan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Altaylı’nın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e yazdığı mektuplar, CIA görevlileri ile irtibat olduğuna dair tespitlere yer verildi. İddianamede, Altaylı’nın "Devlet güvenliği açısından çok hassas sayılabilecek bilgileri dezenforme ederek yurtdışında CIA bağlantılı kişilere servis ettiği" ifade edildi.

HALK BANK DAVASI İDDİASI

İddianamede, Altaylı’nın MİT’te daha önce İran masasında görev yapmış olan Mehmet B.’yi ABD’de görülen Halk Bank davasında tanık olması için yurtdışına çıkarmaya çalıştığı iddia edildi. İddianame, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.