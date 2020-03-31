Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını ile birlikte Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları ile ortaya çıkan terimler herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Sıklıkla kullanıldığı için merak edilen terimler arasından ilk sıralara yerleşen terim ise entübe oldu. Peki Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta iyileşir mi? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için araştırdık.

Entübe Nedir?

Solunumun ya da solunum yolunun güvenliğinin bozulması veya bozulma riskinin oluşması durumunda solunum yolunun korunması, vücuda alınan solunumun sürekliliğinin sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, yani solunum yetmezliğini ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Hastanın suni solunuma geçmesi için laringoskopi veya özel aparatlar aracılığı ile solunum yoluna ağız ya da burundan özel bir tüp yerleştirilmesi işlemine Entübasyon denir.

Normal seyirde kendi kendine yeterli solunum yapamama yani yeterli nefesi alamama durumu olarak da tanımlanan solunum yetmezliği hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir.

Genellikle büyük ve riskli birçok ameliyatta, ameliyatı daha sağlıklı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekebilir ancak bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engelleyeceğinden dolayı ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gereklidir.

Entübe Hasta Ne Demek?

Hasta aldığı ilaçlar yüzünden normal solunumunu devam ettiremediği için suni solunum sağlamak adına uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı verilmektedir. Entübe edilmiş hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte solunum işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Hastanın solunum yetmezliğine sebep olan durumun tamamen ortadan kalkması ya da hafiflemesi ve kendi başına yeterli miktarda nefesi alır hale gelmesi halinde entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme ise tıp adı ile "ekstübasyon" adı verilmektedir. Entübasyon süresi bazen çok uzayabilir.

Entübe Edilen Hasta İyileşir Mi?

Entübasyon işlemi esnasında hastanın rahatsız olmaması, refleks olarak öksürmemesi için hastaya uyuşturucu ilaç verilerek uyutulur. Ancak hastalığın sebebine ya da durumuna göre uyuşturucu ya da uyutucu ilaç sürekli olarak verilebilir veya tamamen kesilebilir. Entübe edilmiş hasta uyanık iken çevresi ile işaret ya da yazışarak iletişim kurabilir.

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan sebeplerin ortadan kalması ve hastanın kendi başına yeterli miktarda nefesi alır hale gelmesi ile entübasyon işlemi sonlandırılarak vücuduna ağız ya da burundan takılan solunum cihazı çıkartılır.

Hastanın entübe olduğu süreç ne kadar uzun sürerse hastada ek sorunlar çıkma ihtimali giderek artar ve bununla birlikte ekstübasyon işlemi o kadar zor hale gelir. Ancak entübasyon süresinin kısa sürmesi bir tercih değil, hastanın durumunun düzelmesi ile bağlantılı bir durumdur. Hekimler entübasyon süresini kısa tutmak için çaba gösterirler.

Entübe edilmiş hastalar suni solunum cihazında 22 günden fazla kalabilir bu hastalarda trakeostomi dediğimiz uzun süreli entübasyon yöntemine geçilmesi uygun görülebilir.