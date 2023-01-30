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Enner Valencia'dan 4 gol itirafı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı, golcü oyuncusu Enner Valencia'nın 4 gol attığı maçta 5-1 mağlup etti. Ekvadorlu yıldız maçın ardından açıklamalar yaptı

Giriş: 30.01.2023 - 00:18 | Güncelleme: ABONE OL
Enner Valencia'dan 4 gol itirafı!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı, golcü oyuncusu Enner Valencia'nın 4 gol attığı maçta 5-1 mağlup etti. Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Kasımpaşa karşısında takımı adına biri penaltıdan dört gol üreten tecrübeli oyuncu, ligde 19. golüne ulaştı.

Bu sezon kupada 1, Avrupa'da ise 2 golü bulunan 33 yaşındaki santrfor, toplamda ise 22 gol atmayı başardı.

Öte yandan golcü oyuncu, kulüp kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol attı.

Valencia, yerini 83. dakikada Luan Peres'e bırakırken, tribünler uzun süre golcü ismi alkışladı.

Ekvadorlu golcü, karşılaşmada 4 gol attığının hatırlatılması üzerine, "Kariyerimde ilk defa 4 gol attım. İşin komik yani, maçtan bir gün önce eşimle ve çocuklarımla konuştum hiç 4 gol atamadığımı. Eve gider gitmez 5 gol atmak için eşime söyleyeceğim bir maçta 5 gol atamadığımı." diye konuştu.

Valencia ayrıca, "Galibiyet için mutluyum. Her maçtan 3 puanla ayrılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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