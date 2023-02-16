Enkazdan kurtarılan 100 evcil hayvan, Bursa'ya getirildi

DHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde 35 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. DHA'nın haberine göre binlerce binanın yıkıldığı depremden hayvanlar da etkilendi. Asrın felaketinde, yüzlerce hayvan yaralandı veya sahipsiz kaldı. Deprem bölgesinde sahra çadırları kuran HAYTAP, gelen ihbarları değerlendirerek bölgedeki yaralı ve sahipsiz hayvanlara ulaşmaya çalışırken, ilk müdahaleleri yapılan 100 evcil hayvan, geçici olarak Bursa'ya getirilerek, kliniklerde tedaviye alındı. Kedi ve köpekler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından ilk etapta geçici olarak sahiplendirilecek. Çipi bulunan ve PETVET´e kayıtlı olan evcil hayvanlar ise sahiplerine ulaşılması halinde, kendilerine teslim edilecek.

"KORUMA ALTINA ALIYORUZ" Deprem bölgesinden getirilen evcil hayvanların sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını, bu süreçte de geçici yuva aradıklarını belirten HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, "Yaklaşık 100'ün üzerinde dostumuz Bursa'ya getirildi. Akabinde İstanbul ve İzmir olmak üzere yerleştirmeye başladık. Çip sistemini kullanarak ailelerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz ildeki hastaneler, özel klinikler bizlere destek oluyor. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Bu süreçte yaşadığımız farklı hikayeler var. Ailelerine ulaştıklarımız, ulaşmaya çalıştıklarımız var. Ulaşamadıklarımız var. HAYTAP olarak deprem bölgesindeki birçok noktadaki sahra çadırlarımızda, dostlarımıza yardım ederek onları koruma altına almaya özen gösteriyoruz" dedi.

"GEÇİCİ YUVA SİSTEMİ OLUŞTURDUK" Evcil hayvanların sahiplerine ulaşıncaya kadar geçici yuvalara verildiklerini belirten Demir, "Bizler şu an bu dostlarımızı yaşam alanlarımıza almıyoruz, çünkü çoğu kıyafetleriyle geldi. Evlerde yaşamış olduklarını anlıyoruz. Geçici yuva sistemi oluşturduk. İnsanlar bize ulaşıyor, geçici yuvaları belirliyoruz. Belli bir protokol karşılığında veriyoruz. Ailelerine ulaştığımızda da geçici yuvalarından alarak, ailelerine teslim ediyoruz. Süreç bu şekilde ilerliyor. Güzel olan şey insanların sağduyulu yaklaşması. Buradaki özel kliniklerin kapılarını sonuna kadar açması" ifadelerini kullandı.

"İHBARLAR, HAYTAP GÖREVLİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİYOR" Görevlilerin, deprem bölgesinde sokak hayvanları ve evcil hayvanlar için yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Demir, şunları söyledi: "Arkadaşlarımızın o bölgede çok yoğun emek verdiğini düşünüyorum. Bir ihbar grubu var. Oraya teyitli ihbarlar gönderiliyor ve arkadaşlar tek tek bu ihbarlara giderek, bu dostlarımızı sahra çadırına getiriyor. Orada veteriner hekimler tarafından ilk kontrolleri yapılıyor. İnsanlar da bölgede buldukları dostları sahra çadırlarına getiriyor. Orada ilk müdahaleleri yapılıyor. Akabinde özel hastaneler, klinikler, kapılarını açan noktalara ulaştırmaya çalışıyoruz."

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