Ali Onur Alkan: Depremin 74.saatinde Kahramanmaraş'ta Gökhan apartmanında 15 yaşındaki Ali Onur Alkan'a ulaşıldı.
Ali, Zelal, Mir Berzan Bağış: Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra biri çocuk 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı. Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı.
Hasan Yüce: Hatay Antakya'da ilçeye bağlı Kantara Mahallesi Hakkı Dedebey Sokakta devam eden çalışmaların 72. saatinde enkazdan sağ olarak 79 yaşındaki Hasan Yüce çıkarıldı.
Hazal ile annesi Betül Güner: Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Sultanevler Sitesi'nde yapılan çalışma sonucu ilk depremden 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner kurtarıldı.
Yazgül Çaçan: Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında yaşam koridoru oluşturularak 72 saat sonra enkazın altından 40 yaşlarındaki Yazgül Çaçan sağ olarak çıkartıldı.
İbrahim Ali (50), Ahmet Ali (22) ve Muhammet Ali(15): Elbistan'a giden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Kümbet Mahallesi'nde enkaz altında kalan 3 kişilik aileyi sağ olarak kurtardı. Ekipler, İbrahim Ali (50), Ahmet Ali (22) ve Muhammet Ali'yi (15), depremden 72 saat sonra 4 katlı binanın giriş katından 8 saat süren çalışmayla çıkardı.
Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.
Bekir Yıldırım: Gaziantep'te enkaz altında kalan 75 yaşındaki İslahiye Ziraat Odası Başkanı Bekir Yıldırım için zamanla yarış gerçekleşti. Bekir amca 71.saatte enkazdan kurtarıldı.
Ahmet Eren: Enkaz altında geçen 71 saatten sonra bir çocuk daha kurtarıldı. Kurtarılan Ahmet Eren'in ilk sözleri ise "Yarın okulum var benim" oldu. O anları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.
Abdullah: Hatay’a bağlı Kırıkhan ilçesinde depremden 70 saat sonra 20 yaşındaki Abdullah isimli genç sağ olarak kurtarıldı.
Leyla Akçam: Kahramanmaraş'ta depremden 70 saat sonra, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı Yeşilada Apartmanı enkazında 22 yaşındaki Leyla Akçam’a ulaşarak sağ olarak kurtardı.
Ali: Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışması sonrası 69. saatte bir mucize gerçekleşti. Saatler süren çalışmalar sonrası 27 yaşındaki Ali enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Helen İltizamoğlu: Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Hatay'da sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında yedi aylık 'Helen İltizamoğlu' isimli bebek 67 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Ahmet Kurt: Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 61 yaşındaki Ahmet Kurt, 65 saat sonra enkazdan çıkarıldı.
Doğan Akkök: Kahramanmaraş merkez Bahçelievler Mahallesi Selin Apartmanı'nda depremin üzerinden 64 saat geçmesinin ardından 24 yaşındaki Doğan Akkök’e canlı ulaşıldı.
Zeliha Polat: Depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 21 yaşındaki Zeliha Polat, bina enkazından 64 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Nisa: Giresun itfaiye ekipleri öncülüğünde sekiz yaşındaki Nisa 64 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altından kurtarılan Nisa, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.
Kalkap Değirmenci: Hatay'da ekipler, ildeki 600 Evler mevkisinde ses aldıkları bir enkazda vinç desteğiyle arama çalışması yaptı. Betonları duvar delici aletlerle kesen ekipler, uzun uğraşlar sonucu 88 yaşındaki Kalkap Değirmenci'ye 62 saat sonra ulaştı.
Latife Bozan: Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da enkaz altında kalan 55 yaşındaki Latife Bozan ekiplerin çalışması sonrası 61 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hayatta olduğu belirlenen 56 yaşındaki eşi Burhan Bozan’ın da kurtarılmasına çalışılıyor.
Doğan Akpınar: Kahramanmaraş'ta Aytemiz Apartmanı'nın enkazından 31 yaşındaki Doğan Akpınar 60. saatte sağ olarak çıkarıldı.
Hacer Demirel: Elbistan Güneşli Mahallesi’nde enkaz altında kalan Hacer Demirel (40), ilk depremden 60 saat sonra yıkılan evinin enkazından çıkarıldı.
6 aylık bebek: Hatay’da deprem nedeniyle Ürgenpaşa Mahallesi Asım Sokak’taki çöken binada annesiyle birlikte enkaz altında kalan 6 aylık bir bebek sağ olarak kurtarıldı.
7 aylık bebek: Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından 7 aylık bebek sağ çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, tedavi için hastaneye kaldırıldı.