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ENKAZDAN ÇIKARILANLARIN İSİM LİSTESİ | Bugün enkazdan kaç kişi çıktı? Depremde enkazdan kurtulanların isimleri ve kimlikleri belli oldu mu?

Enkazdan çıkarılanların isim listesi: Bugün enkazdan kaç kişi çıktı?

Enkazdan çıkarılanların isimleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki büyük depremin ardından merak ediliyor. 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken gözler umutla enkazdan sağ çıkarılacaklara çevrildi. İşte, Enkazdan çıkarılanların isim listesi...

Giriş: 15.02.2023 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Enkazdan sağ çıkarılanların isim listesi, 10 il vuran Kahramanmaraş depreminin ardından umutla takip ediliyor. 6 Şubat Pazartesi günü saat 04:17'de 7,7 ve saat 13:24'te ise 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük deprem, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılanlar umut olmaya devam ediyor. İşte, Enkazdan çıkarılanların isim listesi...

  • CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "35 bin 418 vatandaşımız hayatını kaybetti, 105 bin 505 vatandaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.

  • 14 ŞUBAT 2023 DEPREMDE ENKAZDAN KURTULANLARIN İSİMLERİ 

    Fatma Güngör: Ali Taş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, 212 saat sonra AFAD tarafından kurtardı.

    Faez Ghanam ve eşi Fatma: Merkez Antakya ilçesi Fatih Caddesi Murat Apartmanı enkazından ses gelmesi üzerine çalışmalar yoğunlaşırken depremin 209'uncu saatinde yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma kurtarıldı.

  • Ramazan Yücel: 45 yaşındaki Ramazan Yücel, Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından  depremin 207. saatinde kurtarıldı.

    Berat Yücel: 12 yaşındaki Berat Yücel, Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından depremin 207. saatinde kurtarıldı.

  • Ayşegül Bayır: 35 yaşındaki Ayşegül Bayır, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan İsabey Apartmanı'nın enkazından depremin 205. saatinde kurtardı.

    Muna Dabul: Muna Dabul adlı yabancı uyruklu kadın, Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 204. saatinde binanın enkazından sağ çıkarıldı.

  • Hidayet Polat- Muharrem Polat: Kahramanmaraş'ta Karaman Mahallesi'ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanı'ndan Hidayet Polat (24) ile eşi  Muharrem Polat (32) 203 saat sonra canlı olarak çıkarıldı. Aile fertlerinden diğer 3 kişinin ise hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

    Emine Akgül: 26 yaşındaki Emine Akgül, Hatay'ın Antakya ilçesinde Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazından 201 saat sonra kurtarıldı.

  • Muhammed Cafer Çetin: Ekipler, 10 ili vuran depremin 198. saatinde Adıyaman'da 18 yaşındaki  Muhammed Cafer Çetin'e ulaştı. 

    Muhammed Enes- Abdülbaki: Depremin 9.gününde 198.saatinde Kahramanmaraş'taki Pınar Apartmanı'nda 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki abisi Abdülbaki de sağ olarak çıkarıldı.

  • Emine Akgül: Hatay’da depremde yıkılan apartmanın enkazı altında kalan Emine Akgül (26), 200’üncü saatte ekiplerin çalışmasıyla sağ çıkarıldı.

    Fatma Güngör: Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.

  • 13 ŞUBAT 2023 ENKAZDAN ÇIKARILANLARIN İSİMLERİ

    Ayça Çebni: Kahramanmaraş'ta Şazibey Mahallesinde bulunan 8 bloklu 11 katlı Ebrar Sitesi'nin enkazında annesi ile birlikte kalan Ayça Çebni, arama kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması ile depremden 185 saat sonra kurtarıldı

    Kaan Kuruoğlu: Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki Kaan Kuruoğlu mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

    Hüseyin Berber: Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde Hüseyin Berber mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

     

    Hatice Akan: Kahramanmaraş'ta 39 yaşındaki Hatice Akan, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde çöken Altınköşk Apartmanı'nın enkazından 180 saat sonra kurtarıldı.

  • Nuray Gürbüz: Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 178'inci saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz 3 katlı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

    Hivay Üşer: Adıyaman'da Bozbey Apartmanı'nın enkazında kalan 6 yaşındaki Hivay Üşer, 178 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

    Miray: Adıyaman merkezdeki Bozbey Apartmanı'nın enkazından, depremin 178'inci saatinde 6 yaşındaki "Miray" isimli çocuk sağ çıkarıldı. Miray'ın ablası için de çalışma sürüyor.

     

    Derya Akdoğan-Nuray Preniç: Kurtarma çalışmalarının 178. saatinde Hatay'da 26 yaşındaki Derya Akdoğan ve 72 yaşındaki Nuray Preniç enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Öte yandan Adıyaman'da da 2 kişi sağ olarak göçük altından çıkarıldı.

  • Bünyamin İdacı: Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'ndan depremin 177'nci saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ kurtarıldı.

    Serap Dönmez: Depremin 176. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Serap Dönmez kurtarıldı.

    Naide Umay: Hatay’da 175’inci saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı

     

    Sibel Kaya: Gaziantep'te yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, 170 saat sonra sağ çıkarıldı.

    Erengül Önder: Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremin 166'ıncı saatinde Erengül Önder (60) sağ olarak çıkarıldı.

  • Naime Şakar: Adıyaman'da 165.saatte 44 yaşında Naime Şakar Özer Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarıldı.

    Nazife Yılmaz: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremin 163. saatinde 62 yaşındaki Nazife Yılmaz enkazdan sağ kurtarıldı.

    Mustafa: Hatay'da 7 yaşındaki Mustafa depremden 163 saat sonra sağ çıkarıldı.

    Cengiz Polat: Kahramanmaraş'ta depremin 162'nci saatinde 45 yaşındaki Cengiz Polat'ı enkazdan sağ çıkardı.

    Yiğit: Yaşanan büyük depremden tam 161 saat sonra 6 yaşındaki Yiğit’i sıkıştığı yerden kurtardılar.

  • 12 ŞUBAT 2023 ENKAZDAN ÇIKARILANLARIN İSİMLERİ

    Güler: İskenderun'da 162.saatte 50 yaşında Güler hanım enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

    Lena Maradini: Çalışmalar sonucu depremin 160. saatinde 11 yaşındaki Lena Maradini kurtarıldı. Enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan Maradini, hastaneye kaldırıldı.

    Yiğit Şahan: Ekiplerin çalışması sonucu Hatay'da 9 yaşındaki Yiğit Şahan, depremden yaklaşık 160 saat sonra kurtarıldı.

    Saadet Coşkun: Arama kurtarma çalışmalarında umutların tükenmeye başladığı anda iyi haber Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geldi. 159 saattir enkaz altında bulunan 18 yaşındaki Saadet Coşkun sağ olarak çıkartıldı.

    Asyanur Öksüz: Hatay’ın Antakya ilçesinde maden işçileri depremden 159 saat sonra Asyanur Öksüz’ü (18) enkaz altında sağ olarak çıkardı.

    Hafsa Dağcı: Ekipler, yoğun çalışmalar sonucu 63 yaşındaki Hafsa Dağcı'yı depremin 158. saatinde yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı.

    Hüseyin Seferoğlu: Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazından 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu 155. saatte sağ çıkarıldı.

    Tolga Fakıoğlu: Hatay'ın Defne ilçesi Şükrü Güçlü Bulvarı'nda yıkılan Sümer Apartmanı'nın enkazından 34 yaşındaki Tolga Fakıoğlu, 155 saat sonra kurtarıldı.

    Semih Ege İnce: Gaziantep’te 8 yaşındaki Semih Ege 155 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.

    Rabia Kalçın: Hatay'da Cebrail Mahallesi Emlak Konutları'nın enkazında kalan 28 yaşındaki Rabia Kalçın, 153 saat sonra sağ çıkarıldı.

    Rukiye Sincar: Adıyaman'da 153. saatte Yamanlar Apartmanı'nın enkazından 21 yaşındaki Rukiye Sincar yaralı kurtarıldı.

     

    Ahmet: Adıyaman'da 7 yaşındaki Ahmet, Narlıkuyu Sitesi'nin enkazından 152. saatte kurtarıldı.

  • Elif Kırmızı: Adıyaman'da Mercan Sitesi'ndeki blokun çökmesi sonucu enkaz altında kalan 22 yaşındaki Rabia Kırmızı ve ablası 28 yaşındaki Elif Kırmızı 152 saat sonra kurtarıldı.

    İsmihan: Hatay'ın Antakya ilçesi Fahri Korutürk Caddesi üzerindeki enkazdan 85 yaşındaki İsmihan adlı yaşlı kadın 152 saat sonra kurtarıldı.

    Dada: Hatay'da müftülüğün yanındaki binanın enkazından Dada isimli kız çocuğu 150. saatte sağ çıkarıldı.

    Müzeyyen Öfkeli: Hatay'ın Defne ilçesinin Armutlu semtinde yıkılan Öfkeli Apartmanı'nın enkazından 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli adlı kadın 150. saatte sağ olarak çıkarıldı.

    Ömer: Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Turan Caddesi Ali Sayar Meslek Lisesi karşısındaki bir enkazdan Ömer adlı çocuk ve annesi 150 saat sonra kurtarıldı.

    Buse Özdoğan: Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan binanın enkazında kalan 6 aylık hamile Buse Özdoğan, Ankara'nın Bala Belediyesi ekiplerince 136 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

    Mustafa Sarıgül: Depremin 149. saatinde Hatay'da 35 yaşındaki Epilepsi hastası Mustafa Sarıgül'ü 149. saatte enkazdan çıkarıldı.

    Cudi: Hatay'da 7 katlı bina enkazından 147 saat sonra 11 yaşındaki Cudi adlı kız ile anneannesi sağ olarak çıkarıldı.

    Adıyaman'da 152. saatte Narlıkuyu Sitesi enkazından 10 yaşındaki bir çocuk daha sağ kurtarıldı.

    Semir Cuma Sabur: Kahramanmaraş’ta depremlerin ardından Malik Ejder Caddesi'nde yıkılan apartmanın enkazından 62 yaşındaki Semir Cuma Sabur, 142 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

    Meltem: Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımı oluştuğu Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 142’nci saatinde 32 yaşındaki Meltem öğretmen 8 katlı binanın enkazından sağ olarak kurtarıldı.

     

    Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan anne ve 5 yaşındaki kızı 141 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

  • Adnan Ahmad Amir,Emira Amir: Suriyeli Adnan Ahmad Amir ile kucağındaki kızı Emira Amir, ekipler tarafından 141 saat sonra enkazdan sağ çıkardı. 

    Hamza: Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı.

    Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve İskenderun'dan depremden 138 saat sonra dört kurtarılma haberi geldi.

    Kahramanmaraş'ta Ebru Bey apartmanından bir vatandaş enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

    Gökhan Çalışkan - Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan 44 yaşındaki Gökhan Çalışkan'a sağ ulaşıldı.

    Adıyaman'da enkaz altında kalan 17 yaşındaki genç, 138 saat sonra kurtarıldı.

    İkra Arslan- Gaziantep'te ekiplerin çalışması sonucu Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Duygu Apartmanı'nın enkazından 13 yaşındaki İkra Arslan çıkarıldı.

    Mehmet Sözer: Hatay'da Cumhuriyet Mahallesi'nde 57 yaşındaki Mehmet Sözer 137.saatte enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

    Celal Taşan ve Ensar Taşan: Kahramanmaraş Cumhuriyet Bulvarı’ndaki bina enkazından Celal Taşan ve Ensar Taşan kardeşler 137 saat sonra sağ çıkarıldı.

    Bekir Doğu: Hatay'ın Kuyular Mahallesi'ndeki bir enkazda Bekir Doğu, depremden 136 saat sonra  enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. 

    Sevgi Çolak: Adıyaman'daki Çınar Sitesi'nin enkazında çalışma yürüten AFAD ve Kömür İşletmeleri AŞ arama kurtarma ekipleri, Sevgi Çolak'ı 136 saat sonra enkazdan çıkardı.

     

    Mahmud Alkannas: Antakya Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir binanın enkazından Kocaeli İtfaiyesi tarafından Mahmud Alkannas (10) isimli bir çocuk, 136. saatin ardından canlı olarak çıkarıldı.

  • 11 ŞUBAT 2023 ENKAZDAN ÇIKARILANLARI İSİMLERİ

    Hedil: Kahramanmaraş'ta Zümrüt apartmanında 16 yaşındaki Hedil'i çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

    Şengül Karabacak- Sezai Karabacak: İslahiye'de 132. saatte Karabacak ailesine ulaşıldı. 4 yaşındaki Şengül Karabacak ve baba Sezai Karabacak enkazdan sağ çıkarıldı. Anne için enkaz çalışmaları devam ediyor.

    Depremin 129.saatinde 6 kişilik Aslan ailesi enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

    Kazım Kaya: UMKE ile çalışan Bitlis AFAD ekipleri, Sümerevler Mahallesi'nde yıkılan Özer Apartmanı’nın enkazında çalışma yürüttü. Ekipler, 129. saatte Kazım Kaya'yı (72) enkazdan sağ çıkardı. 

    Ülkü: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'ndan 128. saatte bir çocukla iletişim kuruldu. Marketin enkazındaki Ülkü, kurtarma ekiplerine 'Yaşıyorum' dedi.

    2 aylık bebek: Kahramanmaraş merkezli depremin ardından enkaz altında yaşam mücadelesi veren 2 aylık bebeğe 128. saatte ulaşıldı.

    Sadık Tunç: Adıyaman'da 7 katlı binanın enkazında kalan Sadık Tunç, 125 saat sonra kurtarıldı. 

  • Halime Gürbüz: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde enkaz altında kalan 83 yaşındaki kadına 124,5 saat sonra sağ ulaşıldı. 

    Asya: Hatay Merkez, İbrahim Melis apartmanı enkazından 2 yaşındaki Asya, jandarmanın özel kurtarma birlikleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.

    Maşallah Çiçek: Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki  çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı. 

    Menekşe Kabak: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 70 yaşındaki Menekşe teyze ekiplerin yoğun çalışmasının sonucunda enkazdan sağ olarak kurtarıldı. 

    Kamil: Kahramanmaraş'taki deprem sonrası 119 saattir yıkıntılar altında olan 16 yaşındaki Kamil, Kırgız, Rus ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmalarıyla enkaz altından sağ kurtarıldı. 

    Mesut: Adıyaman'da depremin 113. saatinde enkazdan çıkarılan Mesut isimli çocuk, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'e seslendi. 

     

    Döne Gül Bitmiş: Kahramanmaraş'ın Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten ekipler, 46 yaşındaki Döne Gül Bitmiş'i depremden 112 saat sonra sağ olarak kurtardı. 

  • 10 ŞUBAT 2023 ENKAZDAN SAĞ KURTULANLAR

    Mehmet Akbulut: Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde enkaz altından bir kişi 111 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Gaziantep’ten güzel bir haber daha geldi. Arama kurtarma ekipleri Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan Mehmet Akbulut’u sağ olarak çıkardı.

    Selma Güneş: Hatay'da 110 saat sonra 2 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Merkez Antakya ilçesindeki Emlak Evler konutları enkazından 60 yaşındaki Selma Güneş sağ olarak kurtarıldı.

    Neslihan Karadeniz-Fatma-Münire-Ramazan:  Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki enkazda 4 kişilik ailenin sağ olduğunu tespit etti. Zamana karşı yarışan ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından Neslihan Karadeniz (41) ve çocukları Fatma (21), Münire (15) ve Ramazan'ı (7) enkazdan kurtardı. Anne ve 3 çocuğu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Necip Nanua: Kahramanmaraş Azerbaycan Bulvarı'ndaki 4 katlı Safa Apartmanı enkazında kalan Suriye uyruklu Necip Nanua (31) ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla enkazdan yaralı kurtarıldı.

    Sude ve anne Rabia Kılınç: Depremin 107.saatinde Sude ve anne Rabia Kılınç enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Daha önce de Kılınç ailesinden 6 kişi çıkarılmıştı.

    Yusuf Hüseyin- Muhammed Hüseyin: Hatay'ın Armutlu Mahallesi Işık Sokağı'ndaki bir binanın enkazında  1,5 yaşındaki Yusuf Hüseyin, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin 105'inci saatte kurtarıldı.

    Fatma: Bursa’dan bölgeye giden Mudanya Belediyesi’ne bağlı Mudanya Arama Kurtarma ekipleri Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi Adıgüzel Sokak'ta yıkılan 5 katlı bir binanın enkazında Suriye uyruklu Fatma’ya ulaşıldı.

  • Eyüp Ak: Depremin 104.saatinde Adıyaman'da Eyüp Ak(59) enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Eşi ve çocukları için çalışmalar devam ediyor.

    Yusuf Şahin: İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi 597 Sokak'ta yer alan Melek Apartmanı’nın enkazından Yusuf Şahin'i kurtardı.

    Zeynep Asel: Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarında Yavuz Selim Mahallesi’nde çöken binadan 103’üncü saatte Siirt Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle, 5 yaşındaki Zeynep Asel sağ olarak çıkarıldı.

    Osman Fırat: Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan uzman çavuş Osman Fırat (47), 103 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

    Arda Oktay, Helin Oktay, Yasemin ve Kadir, Arda, Zilan Oktay: Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı enkazında çalışan arama-kurtarma ekipleri, 9 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

    Rıdvan: Hatay'da 600 konut sitesinden 35 yaşındaki Rıdvan enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Depremin 101.saatinde Kahramanmaraş'ta bir kız çocuğu da sağ olarak kurtarıldı.

    Hikmet Yiğitbaş: Depremin 100.saatinde Hatay Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki sitede 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş sağ olarak kurtarıldı.

    Sebahat Varlı - Serhat Varlı: Diyarbakır'da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekipler depremin 100.saatinde anne 32 yaşındaki Sebahat Varlı ve oğlu Serhat'ı sağ olarak çıkardı.

    Sela Elbarazi: Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) Hatay Antakya Ürgan Paşa Mahallesi, Şehit Mehmet Duran Caddesi, Huzur Apartmanı, 14 numarada katıldığı çalışmalarda 1,5 yaşındaki kız çocuğu Sela Elbarazi’yi ve aynı aileden dört kişiyi 96 saatin ardından enkaz altından sağ çıkardı.

    Adnan Muhammet Korkut: Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 5 katlı Gölgeler Apartmanı'nın yıkılmasının ardından enkaz altında kalanlardan biri olan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut 94 saat sonra enkazdan sağ olarak yürüyerek çıkartıldı.

    Hatice- Mihriban Özçelebi: Depremin 92.saatinde Hatice ve annesi Mihriban Kahramanmaraş'ta yıkılan evlerinin enkazından çıkarıldı.

     

    Yavuz Türkmen: Hatay'da arama- kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum AFAD ekibi, 12 yaşındaki Yavuz Türkmen'i 91 saat sonra elindeki kumbarasıyla enkazdan sağ çıkardı.

  • 9 ŞUBAT SAAT SAAT ENKAZDAN KURTULANLAR LİSTESİ

    Yağız Ulaş bebek ve annesi: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 günlük Yağız Ulaş bebek depremden 90 saat sonra annesiyle birlikte enkazdan çıkarıldı.

    Hilal Bilgi: Hatay’ın Antakya ilçesinde enkazda kalan 10 yaşındaki Hilal Bilgi, beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek depremden 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

    Tolga Doğan- Alparslan Doğan: Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Prestij Apartmanı'ndan deprem sonrası enkaz altında kalan polis memuru Tolga Doğan ve 4 yaşındaki oğlu Alparslan Doğan, 7 saatlik kurtarma çalışmasının ardından 89 saat sonra kurtarıldı.

    Hatice Karpuz: Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi A Blok'taki yıkılan yoğun bakım ünitesinde tedavisi sırasında enkaz altında kalan Hatice Karpuz (64), 89 saat sonra kurtarıldı.

    Gülsüm Yeşilkaya: Ekipler Adıyaman'da depremin 89. saatinde 17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya'yı sağ olarak çıkarmayı başardı.

    Mina: Azerbaycan Bulvarı üzerinde yıkılan bir binanın enkazından Suriye uyruklu 9 yaşındaki Mina isimli kız çocuğu 89.saatte enkazdan çıkarıldı.

    Murat Babaoğlu: Osmaniye'de yıkılan Metin Tamer Sitesi'nin enkazından Murat Babaoğlu (25), 88 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

    Ozan Ramazan Güçlü- Recep Yahya: Ebrar Sitesi'nin enkazında kalan Ozan Ramazan Güçlü (32) ile 7 yaşındaki oğlu Recep Yahya, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri tarafından 88 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

    Yusuf: Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan binanın enkazında kalan ve isminin Yusuf olduğu öğrenilen kişi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama- kurtarma ekiplerince, 89 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

    Esma: Depremin 89.saatinde Esma, Kahramanmaraş'ta enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Diğer iki kardeşinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

    Fatma Tabakçı: Adıyaman Bahçelievler Mahallesi 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi yakınında bulunan Birlik Apartmanında iki çocuk annesi Fatma Tabakçı (37) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından sıkıştığı yerden 87 saat sonra kurtarıldı.

    Derya hemşire: Kahramanmaraş Cumhuriyet Mahallesi 2542 Sokak'taki Yaşam Kent Sitesi enkazından güzel bir haber geldi. Ekipler depremden 88 saat sonra 24 yaşındaki Derya hemşireyi enkazdan sağ olarak çıkardı.

    Serkan Kocaoğlu-Emel Kocaoğlu: Sakarya’dan bölgeye gelen Sakarya Arama Kurtarma Timi ve Madenci ekipleri depremin 87.saatinde Serkan Kocaoğlu sonrasında ise eşi Emel Kocaoğlu depremden yaklaşık 87 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

    Erkan Yarlıdağ: Malatya'da depremde enkaz altında kalan 29 yaşındaki Erkan Yarlıdağ 87 saat sonra kurtarıldı.

    Kerem Ezer ve annesi Nazlı Ezer: Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde 5 katlı binada enkaz altında kalan Kerem Ezer ve annesi Nazlı Ezer 86 saat sonra enkazdan ekiplerin yardımıyla canlı olarak çıkarıldı.

     

    Ayşegül: Kahramanmaraş'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının 86’ncı saatinde sevindirici bir gelişme yaşandı. 46 yaşındaki Ayşegül isimli bir kadın, kucağında kedisi ile enkazdan canlı çıkarıldı.

  • Miran Gül: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Buhara bulvarı üzerindeki Ersel 2 apartmanında enkaz yığınları arasından saat 19.15’te annesi ve 2 ablasını depremde kaybeden Miran Gül’ü sağ olarak enkazdan çıkardılar.

    Semiha Alkan-kardeşi Mehmet Alkan: Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da yıkılan 5 katlı bir binanın enkazında kalan Semiha Alkan (74) ile kardeşi Mehmet Alkan (69), Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından 86 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

    Fuat Çamber: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, depremin 85'inci saatinde Hatay’da enkaz altından Fuat Çamber’i (21) sağ çıkardı.

    Eda Büyükçapar, İsmail ve İbrahim: Kahramanmaraş'ta Trabzon Bulvarı üzerinde yıkılan Kardeşler Apartmanı'nın enkazından Eda Büyükçapar (23), İsmail ve İbrahim isimli 3 kişi 83 saat sonra sağ çıkarıldı.

    Arif Kuzuluk: Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 katlı binanın enkazında kalan Arif Kuzuluk, 83'üncü saatte sağ çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Kuzuluk, alkışlarla ambulansa götürüldü.

    Baba Yusuf, anne Beşire ve çocukları Sermes (15) ve Zeliha: Elbistan Pınarbaşı Mahallesindeki 7 katlı bir apartmanın enkazından ses duyan ekipler baba Yusuf, anne Beşire ile çocukları Sermes (15) ve Zeliha'ya (9) ulaştı.

    Doğukan-Furkan: Depremin 83.saatinde Malatya'da Doğukan ve Furkan enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

    Hatay: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Belen ilçesindeki bina enkazında sıkışan, 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin sağ kurtarıldığını duyurdu.

    Mehmet Beşir Yıldız: Büyük depremlerin dördüncü gününde umut devam ederken Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın enkazından 82 saat sonra 8 yaşındaki Beşir Yıldız sağ olarak çıkarıldı.

    Depremin 81.saatte Gaziantep İslahiye'de bir kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki altı katlı bir binanın enkazından önce bir kadın sonra da yetişkin bir erkek çıkarıldı. Aynı dakikalarda Kahramanmaraş'ta da biri çocuk iki kişi enkaz altından çıkarıldı.

    Feyzullah- Zeynep Polat: Kahramanmaraş'ta depremin 79.saat 9 yaşındaki Zeynep Polat Burç apartmanından polis baba (35) Feyzullah Polat 80.saatte sağ olarak çıkarıldı. Daha önce bu apartmandan anne Günnur ve kızları Güneş çıkarıldı. Ancak kızları Güneş'in hayatını kaybettiği biliniyor.

    Mert Tatar: Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldı.

    Hatice, Mehmet Naim, Melik İğde: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Cengiz Topel Caddesi'ndeki apartmanda depremin 78. saatinde anne Hatice İğde(36) ve çocukları (Mehmet Naim(9), Melik(6) enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

    Yılmaz Çetin: Adıyaman Yenimahalle Umutkent Sitesi'nde 36 yaşındaki Yılmaz Çetin 77 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

    Meral Nakır: Malatya'da arama kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, eğitimli köpek 'Köpük''ün tepki vermesinin ardından 6 katlı bir binanın birinci katında olduğu belirlenen Meral Nakır'a (60), 20 saatlik bir çalışma ile ulaşarak depremden 77 saat sonra canlı kurtarmayı başardı.

    Ersin, Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur: Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur, enkazdan yaralı çıkarıldı.

    Hatay'da 4'üncü Akevler Sokak'ta 7 katlı bir binada depremden 76 saat sonra bir kız çocuğu enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti.

  • Ali Onur Alkan: Depremin 74.saatinde Kahramanmaraş'ta Gökhan apartmanında 15 yaşındaki Ali Onur Alkan'a ulaşıldı.

    Ali, Zelal, Mir Berzan Bağış: Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra biri çocuk 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı. Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı.

    Hasan Yüce: Hatay Antakya'da ilçeye bağlı Kantara Mahallesi Hakkı Dedebey Sokakta devam eden çalışmaların 72. saatinde enkazdan sağ olarak 79 yaşındaki Hasan Yüce çıkarıldı.

    Hazal ile annesi Betül Güner: Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Sultanevler Sitesi'nde yapılan çalışma sonucu ilk depremden 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner kurtarıldı.

    Yazgül Çaçan: Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında yaşam koridoru oluşturularak 72 saat sonra enkazın altından 40 yaşlarındaki Yazgül Çaçan sağ olarak çıkartıldı.

    İbrahim Ali (50), Ahmet Ali (22) ve Muhammet Ali(15): Elbistan'a giden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Kümbet Mahallesi'nde enkaz altında kalan 3 kişilik aileyi sağ olarak kurtardı. Ekipler, İbrahim Ali (50), Ahmet Ali (22) ve Muhammet Ali'yi (15), depremden 72 saat sonra 4 katlı binanın giriş katından 8 saat süren çalışmayla çıkardı.

    Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.

    Bekir Yıldırım: Gaziantep'te enkaz altında kalan 75 yaşındaki İslahiye Ziraat Odası Başkanı Bekir Yıldırım için zamanla yarış gerçekleşti. Bekir amca 71.saatte enkazdan kurtarıldı.

    Ahmet Eren: Enkaz altında geçen 71 saatten sonra bir çocuk daha kurtarıldı. Kurtarılan Ahmet Eren'in ilk sözleri ise "Yarın okulum var benim" oldu. O anları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Abdullah: Hatay’a bağlı Kırıkhan ilçesinde depremden 70 saat sonra 20 yaşındaki Abdullah isimli genç sağ olarak kurtarıldı.

    Leyla Akçam: Kahramanmaraş'ta depremden 70 saat sonra, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı Yeşilada Apartmanı enkazında 22 yaşındaki Leyla Akçam’a ulaşarak sağ olarak kurtardı.

    Ali: Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışması sonrası 69. saatte bir mucize gerçekleşti. Saatler süren çalışmalar sonrası 27 yaşındaki Ali enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

    Helen İltizamoğlu: Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Hatay'da sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında yedi aylık 'Helen İltizamoğlu' isimli bebek 67 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. 

    Ahmet Kurt: Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 61 yaşındaki Ahmet Kurt, 65 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

    Doğan Akkök: Kahramanmaraş merkez Bahçelievler Mahallesi Selin Apartmanı'nda depremin üzerinden 64 saat geçmesinin ardından 24 yaşındaki Doğan Akkök’e canlı ulaşıldı.

    Zeliha Polat: Depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 21 yaşındaki Zeliha Polat, bina enkazından 64 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

    Nisa: Giresun itfaiye ekipleri öncülüğünde sekiz yaşındaki Nisa 64 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altından kurtarılan Nisa, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

    Kalkap Değirmenci: Hatay'da ekipler, ildeki 600 Evler mevkisinde ses aldıkları bir enkazda vinç desteğiyle arama çalışması yaptı. Betonları duvar delici aletlerle kesen ekipler, uzun uğraşlar sonucu 88 yaşındaki Kalkap Değirmenci'ye 62 saat sonra ulaştı.

    Latife Bozan: Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da enkaz altında kalan 55 yaşındaki Latife Bozan ekiplerin çalışması sonrası 61 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hayatta olduğu belirlenen 56 yaşındaki eşi Burhan Bozan’ın da kurtarılmasına çalışılıyor.

    Doğan Akpınar: Kahramanmaraş'ta Aytemiz Apartmanı'nın enkazından 31 yaşındaki Doğan Akpınar 60. saatte sağ olarak çıkarıldı.

    Hacer Demirel: Elbistan Güneşli Mahallesi’nde enkaz altında kalan Hacer Demirel (40), ilk depremden 60 saat sonra yıkılan evinin enkazından çıkarıldı.

    6 aylık bebek: Hatay’da deprem nedeniyle Ürgenpaşa Mahallesi Asım Sokak’taki çöken binada annesiyle birlikte enkaz altında kalan 6 aylık bir bebek sağ olarak kurtarıldı.

     

    7 aylık bebek: Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından 7 aylık bebek sağ çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

  • ENKAZDAN ÇIKARILANLAR 8 ŞUBAT 2023 SALI

    Masal bebek ve hamile annesi- Kahramanmaraş

    Ayşe bebek- Hatay

    Zübeyde:

    Mehmet Emin Izgin- Kahramanmaraş

    Selahattin Kaya- Adıyaman

    Halil Tıraşçı- Kahramanmaraş

    Müslüm Kaya, Serhat Kaya- Şanlıurfa

    Gülay Senercioğlu- Adıyaman

    Hediye Aslan- Diyarbakır

    Selim Alp- Hatay

    Melisa- Kahramanmaraş

    Betül- Adıyaman

    Abdullah-Malatya

    Fatma Çalışkan-Hatay

    Gökçe-Kahramanmaraş

    Muhammed Doğan Bostan-Kahramanmaraş

    Pınar ve babası İbrahim Karapirli

    Sidra-Hatay

    Mikail-Kahramanmaraş

    Yağmur-Kahramanmaraş

    Beyza- Kahramanmaraş

    Eymen Ekizoğlu- Fethiye Ekizoğlu (Hatay)

    Merve-Hatay

    Hilal Kocaoğlu (Kahramanmaraş)

    Muhammed Ahmed (Hatay)

    Ferhat Gökçeoğlu-Hatay

    Eylül Canpolat -Hatay

    Recep- Umut (Hatay)

     

    Hanife Hatmi- Serap Ela (Hatay)

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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