Miran Gül: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Buhara bulvarı üzerindeki Ersel 2 apartmanında enkaz yığınları arasından saat 19.15’te annesi ve 2 ablasını depremde kaybeden Miran Gül’ü sağ olarak enkazdan çıkardılar.

Semiha Alkan-kardeşi Mehmet Alkan: Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da yıkılan 5 katlı bir binanın enkazında kalan Semiha Alkan (74) ile kardeşi Mehmet Alkan (69), Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından 86 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Fuat Çamber: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, depremin 85'inci saatinde Hatay’da enkaz altından Fuat Çamber’i (21) sağ çıkardı.

Eda Büyükçapar, İsmail ve İbrahim: Kahramanmaraş'ta Trabzon Bulvarı üzerinde yıkılan Kardeşler Apartmanı'nın enkazından Eda Büyükçapar (23), İsmail ve İbrahim isimli 3 kişi 83 saat sonra sağ çıkarıldı.

Arif Kuzuluk: Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 katlı binanın enkazında kalan Arif Kuzuluk, 83'üncü saatte sağ çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Kuzuluk, alkışlarla ambulansa götürüldü.

Baba Yusuf, anne Beşire ve çocukları Sermes (15) ve Zeliha: Elbistan Pınarbaşı Mahallesindeki 7 katlı bir apartmanın enkazından ses duyan ekipler baba Yusuf, anne Beşire ile çocukları Sermes (15) ve Zeliha'ya (9) ulaştı.

Doğukan-Furkan: Depremin 83.saatinde Malatya'da Doğukan ve Furkan enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Hatay: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Belen ilçesindeki bina enkazında sıkışan, 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin sağ kurtarıldığını duyurdu.

Mehmet Beşir Yıldız: Büyük depremlerin dördüncü gününde umut devam ederken Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın enkazından 82 saat sonra 8 yaşındaki Beşir Yıldız sağ olarak çıkarıldı.

Depremin 81.saatte Gaziantep İslahiye'de bir kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki altı katlı bir binanın enkazından önce bir kadın sonra da yetişkin bir erkek çıkarıldı. Aynı dakikalarda Kahramanmaraş'ta da biri çocuk iki kişi enkaz altından çıkarıldı.

Feyzullah- Zeynep Polat: Kahramanmaraş'ta depremin 79.saat 9 yaşındaki Zeynep Polat Burç apartmanından polis baba (35) Feyzullah Polat 80.saatte sağ olarak çıkarıldı. Daha önce bu apartmandan anne Günnur ve kızları Güneş çıkarıldı. Ancak kızları Güneş'in hayatını kaybettiği biliniyor.

Mert Tatar: Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldı.

Hatice, Mehmet Naim, Melik İğde: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Cengiz Topel Caddesi'ndeki apartmanda depremin 78. saatinde anne Hatice İğde(36) ve çocukları (Mehmet Naim(9), Melik(6) enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Yılmaz Çetin: Adıyaman Yenimahalle Umutkent Sitesi'nde 36 yaşındaki Yılmaz Çetin 77 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Meral Nakır: Malatya'da arama kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, eğitimli köpek 'Köpük''ün tepki vermesinin ardından 6 katlı bir binanın birinci katında olduğu belirlenen Meral Nakır'a (60), 20 saatlik bir çalışma ile ulaşarak depremden 77 saat sonra canlı kurtarmayı başardı.

Ersin, Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur: Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur, enkazdan yaralı çıkarıldı.

Hatay'da 4'üncü Akevler Sokak'ta 7 katlı bir binada depremden 76 saat sonra bir kız çocuğu enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti.