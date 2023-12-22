Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde eşi ile 3 çocuğunu kaybedip, enkaz başında beklediği sırada cebindeki bisküviyi çocuklarına aldığını söyleyerek Türkiye'yi yasan boğan 61 yaşındaki Şerif Ölmez, hayatını kaybetti
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Altınözü ilçesinde, eşi Halime (48) ile çocukları Cansu (14), Savaş (16) ve Oktay Ölmez'i (3) kaybeden, 6 Şubat'ta gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerinden çıkıp, geldiği evinde ailesinin enkaz altında olduğunu öğrenen, bekleyiş sırasında cebindeki bisküviyi çocuklarına aldığını söyleyerek Türkiye'yi yasan boğan Şerif Ölmez, 19 Aralık'ta nefes darlığı şikayeti ile Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.
SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI
DHA'da yer alan habere göre solunum cihazına bağlanan Ölmez, buradan Reyhanlı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.
EŞİ İLE ÇOCUKLARININ ARASINA DEFNEDİLDİ
Yoğun bakıma alınan ve burada kalbi duran Ölmez, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölmez'in cenazesi, önceki gün Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi Mezarlığı'na, eşi ile çocuklarının ortasına defnedildi.