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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ENKA Sanat tiyatro sezonunu açıyor

        ENKA Sanat tiyatro sezonunu açıyor

        ENKA Sanat 12 Şubat'ta başlayacak yeni sezonda ülkemizin tiyatro sahnelerinden son dönemin üretken, genç, yerli ve yabancı yazarların kaleme aldığı güncel metinlere odaklanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:18
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        ENKA Sanat tiyatro sezonunu açıyor
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        ENKA Sanat, sahne sanatları alanında gündemi belirleyen performanslardan bir seçki sunmaya hazırlanıyor. Son dönemin üretken, genç, yerli ve yabancı yazarların kaleme aldığı güncel metinlere odaklanan seçki, kimi kişisel hikâyelerle örülü kimi yaşadığımız çağın dinamiklerine ve toplumsal meselelerine odaklanıyor.

        Çarpıcı oyunculuklar, yaratıcı müzik, ışık ve sahne tasarımlarıyla öne çıkan, mizah ögeleriyle, doğaçlama ve interaktif unsurlarla örülü performanslar, tiyatro deneyimini zenginleştirirken izleyiciye yeni perspektifler sunmayı amaçlıyor.

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        39 Buçuk Basamak
        39 Buçuk Basamak

        12 Şubat- 07 Mayıs tarihlerinde ENKA Oditoryumu’nda sahne alacak oyunlar arasında 39 Buçuk Basamak (TiyatroAdam), İki Kore’nin Birleşmesi (Moda Sahnesi), Canavar (İki Tiyatro), Herkes Kocama Benziyor (Kadıköy Emek Sahnesi), Bâb (Monologlar Müzesi), Kim Bu Ben? (Tiyatro İN), Öteki (Luz Yapım), Kızlar ve Oğlanlar (Oyun Atölyesi) ile Şakşakçılar (TiyatrOPS) bulunuyor.

        İki Kore’nin Birleşmesi
        İki Kore’nin Birleşmesi

        Tiyatroya klasik müzik arası

        ENKA Sanat, yıllardır Türkiye’nin ve dünyanın seçkin festival ve salonlarında gurur veren performanslara imza atan, ülkemizin en önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet’ın iki konserine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 20 Şubat’taki ilk konserde, müzik tarihinde klasik dönem ile romantik döneme adını altın harflerle yazdıran, Haydn ve Mozart’tan başlayarak Beethoven ve Schubert’e uzanan bestecilerin başyapıtlarından oluşan repertuvarıyla, 7 Mayıs’taki ikinci konserde ise Almanya’dan çıkan iki büyük besteci Robert Shumann ve Felix Mendelssohn’un yapıtlarından oluşan bir repertuvarıyla klasik müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

        Borusan Quartet
        Borusan Quartet
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        ENKA Sanat’ın, gelecek vadeden genç yeteneklere destek olmak amacıyla dört yıldır sürdürdüğü ENKA Sahne Gala Konseri ise 23 Mart’ta saat 18.00’da gerçekleşiyor. Sanat Yönetmenliği’ni Cihat Aşkın’ın üstlendiği proje bu yıl da danışma kurulunun belirlediği yeni genç yetenekleri sahnelere taşıyor. Gala Konseri’nin tamamı 22 Nisan’da ENKA Sanat’ın YouTube kanalından yayına açılıyor. Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

        12 ŞUBAT- 07 MAYIS ETKİNLİK TAKVİMİ:

        TİYATRO KONSER
        12 Şubat Pazartesi, 20.30 - 39 Buçuk Basamak 20 Şubat Salı, 20.30 - Borusan Quartet
        27 Şubat Salı, 20.30 - İki Kore’nin Birleşmesi 23 Mart Cumartesi, 18.00 - ENKA Sahne Gala Konseri
        01 Mart Cuma, 20.30 - Canavar 07 Mayıs Salı, 20.30 - Borusan Quartet
        08 Mart Cuma, 20.30 - Herkes Kocama Benziyor
        12 Mart Salı, 20.30 - BÂB
        19 Mart Salı, 20.30 - Kim Bu Ben?
        27 Mart Çarşamba, 20.30 - Öteki
        28 Mart Perşembe, 20.30 - Kızlar ve Oğlanlar
        02 Nisan Salı, 20.30 – Şakşakçılar
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        #Enka Sanat
        #tiyatro
        #Borusan Quartet
        #OYUN
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