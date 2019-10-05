Sezona yoğun bir giriş yaptığını söyleyen başarılı oyuncu, "Tatil geride kaldı. Alice müzikalimiz başladı. Bir taraftan reklam filmi çekimlerim oluyor. Ve artık dijital platformda Jet Sosyete ile tekrar izleyenlerimizle buluşuyoruz." açıklamasında bulundu.