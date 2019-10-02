'Alice Müzikali'ndeki performansı ile adından söz ettiren oyuncu Enis Arıkan, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Arıkan, bir televizyon programının çekiminden çıktığını ve birkaç eksiğini almak için alışverişe geldiğini söyledi.

Büyük beğeni toplayan ve kapalı gişe oynamaya devam eden Alice Müzikali'nin keyifle devam ettiğini dile getiren başarılı oyuncu, "Bu aralar her şey güzel gidiyor" açıklamasını yaptı. Uzun süre tek başına alışveriş yapan oyuncu, daha sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.