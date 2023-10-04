"28 AY BOYUNCA VERMİŞ OLDUĞUN YAŞAMA SAVAŞINI BIRAKTIN"

Acı haberi ünlü oyuncu duyurdu. Engin Yüksel, yayımladığı mesajda, "1 Ekim 2020 Perşembe... Annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih... 1 Ekim 2023 Pazar... 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün... Canım oğlum; yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım. 'Ne dündü be, ne gündü' dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik... Seni beni bizi var eden benden bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu bende senin huzurunda uyuyacağım oğlum" ifadelerini kullandı.