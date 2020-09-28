Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Engin Hepileri ile eşi Beyza Şekerci, önceki gün oğulları Can ile birlikte Bebek Sahili'nde görüntülendi.

Günlerini sahil havası alarak değerlendiren çift, oğullarıyla birlikte yürüyüş yaparak, dondurma yedi. İkili, objektiflere mutluluk pozu vermeyi de ihmal etmedi.