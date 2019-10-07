Beyza Şekerci de partiden ailece yer aldıkları kareleri, "Doğum günleri güzeldir. İlk yaş daha bir özeldir. Özel günlerimizde mutlaka bizimle olan, kalplerimizin hep birlikte heyecanlandığı güzel dostlarımız, İyi ki siz" notuyla Instagram'dan paylaştı.