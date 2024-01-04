Engin Günaydın'dan 'Hücreler' teşekkürü

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Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğinde sahnelenen ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘Hücreler', 19 Ocak itibariyle sahnelenmeye başlıyor.

Afişiyle ses getiren yeni yılın en iddialı oyunun video kısımlarında ünlü sürpriz isimler de yer alacak. Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar seyircilere bambaşka bir deneyim yaşatacak oyunda; Gülse Birsel, Selin Şekerci, Alican Yücesoy, Derya Karadaş, Rüştü Onur Atilla ve Murat Kartoğlu video görüntüleriyle yer alacak. Engin Günaydın, ‘Hücreler'e görüntüleriyle dâhil olan ünlü isimlere sosyal medya üzerinden bir teşekkür mesajı yayınladı.

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İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyun ‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerin verdiği tepkileri sahneye taşıyacak.

Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ merakla beklenen 'Hücreler'e hayat verirken Selin Şekerci, Alican Yücesoy, Derya Karadaş, Rüştü Onur Atilla ve Murat Kartoğlu gerçek dünyadan videoyla sahneye katılacak. Gülse Birsel ise 'Hücreler'e şaşırtıcı bir karakterle oyuna dâhil olacak.

19, 20 ve 21 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de sahnelenecek olan 'Hücreler', çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor.