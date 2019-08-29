Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Düzyatan, 5 yıl önce hayatını birleştirdiği eşi Neslişah Alkoçlar'a evlilik yıl dönümü hediyesi almak için dünyaca ünlü mağazaların bulunduğu AVM'de dolaştı.

Açık renk spor giyimi ve terlikleri ile yaz stilini yakalayan yakışıklı oyuncu, kendini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Hızlı adımlarla alışveriş turunu tamamlayan Engin Altan Düzyatan, kısa sürede alışverişini tamamladıktan sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.