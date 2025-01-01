Engin Altan Düzyatan, ailesiyle Uludağ'da

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Engin Altan Düzyatan - Neslişah Alkoçlar çifti, çocukları Alara ve Emir ile 2025'i Uludağ'da karşıladı.

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Düzyatan çifti, çocuklarıyla gündüz karın keyfini çıkardı. Kendi gibi kayak yapmayı çok seven çocukları Alara ve Emir ile Uludağ'da kayağa gelen ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan; ''Her yıl geliyoruz. Çocuklar spor yapmayı çok seviyor. Onlar eğlenince biz de keyifli vakit geçiriyoruz. Bu yıl bizim için çok güzeldi. Umarım 2025'te aynı şekilde geçer'' diye konuştu.