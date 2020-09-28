Engerek dehşeti! Civan yoğun bakımda

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, arkadaşlarıyla 13 yaşındaki Civan Bakay, yılan ısırması sonucu yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte sokakta oyun oynayan Civan Bakay'ı, el parmaklarından yılan ısırıldı. Acıyla evine koşan Bakay, durumu ailesine anlattı. Çağrılan ambulansla Hilvan Şehit Halit Şıltak Devlet Hastanesi'ne götürülen Bakay, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Civan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, ısıran yılanın zehirli engerek olduğu ve çevredekiler tarafından öldürüldüğü belirtildi.