Engelsiz Filmler Festivali başlıyor

Puruli Kültür Sanat tarafından on üçüncü kez gerçekleştirilecek Engelsiz Filmler Festivali, 23-29 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da Goethe-Institut’te izleyicilerle buluşacak. Tüm gösterim ve etkinliklerin ücretsiz olarak takip edilebileceği festival; görme, işitme ve ortopedik engeli olan sinemaseverler için erişilebilir olarak düzenleniyor.

Kısa Film Yarışması’nda 13 Ülkeden 15 Film Yarışıyor

Kısa film üretiminin gelişimine katkıda bulunmayı ve tüm dünyadan nitelikli örnekleri festival izleyicisi ile erişilebilir olarak buluşturmayı amaçlayan Kısa Film Yarışması’na bu yıl konu sınırlaması olmaksızın; kurmaca ve animasyon türünde, süresi 20 dakikayı aşmayan 36 ülkeden 165 kısa film başvurdu. Sinema yazarı Öykü Sofuoğlu, sinema yazarı Hasan Nadir Derin ve kurgucu Baran Bozdağ’dan oluşan seçici kurul 13 ülkeden toplam 15 filmi yarışma programına dahil etti.

Engelsiz Filmler Festivali Kısa Film Yarışması’nda; Lam Can-zhao’nun Bir Yaz Sonu Şiiri (A Summer’s End Poem), Magda Adamowicz’in Bugün Tüm İsteğim (All I Want Today), Mahtab Pishghadam’in Derinde (Inside), Dilsu Atalay’ın Derlemek, Dolaşmak (Collected, Intertwined), Mehveş Topçuoğlu’nun Eko (Echo), Vlad Bolgarin’un Güneşin Altında (Place Under the Sun), Houcem Slouli'nin Karanlığın Üç Tonunda (In Three Layers of Darkness), Kim Woonyoung’un Kuş (Bird), Alejandro Bordier'in Mayısın Son Pazarı (The Last Sunday in May), Cansu Baydar'ın Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Almost Certainly False), Philip Szporer’in Merhamet (Mercy), Hatem Emam'ın Sen Tavşan mısın? (Are You a Rabbit?), Luke J. Salewski'nin Sesli Betimleme (Audio Description), Mahdi Hadizadeh'in Soygun Hikâyesi (The Story of a Theft), Faye Shu'nun Yapraklar (Foliage) filmleri yer alıyor.

.png Kısa Film Yarışması’nın jürisinde Dresden Uluslararası Kısa Film Festivali Yönetmeni Anne Gaschütz, One World İnsan Hakları Film Festivali’nden Anna Skočdopolová ve muhreç akademisyen Osman Şişman bulunuyor. Kısa Film Yarışması jüri üyelerinin belirleyeceği ve 1000 dolar ile desteklenecek En İyi Film ödülü ile birlikte En İyi Yönetmen ödülü, En İyi Senaryo ödülü ve izleyicilerin oylarıyla belirlenecek İzleyici Ödülü’nü kazananlar 29 MayısPerşembe günü, saat 19:30’da Goethe-Institut’ta düzenlenecek ve sunuculuğunu Ege Kayacan’ın yapacağı ödül töreninde açıklanacak. .png İlk Çeyrek Biterken 21. Yüzyıl Engelsiz Filmler Festivali 2025; konuşmalar, fotoğraf sergisi ve film gösterimlerinden oluşan Bir Çağ Yangını bölümünde, 21. yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakırken, dünyanın son yirmi beş yılda yaşadığı değişimi mercek altına alıyor. Yaşadığımız dönemin siyasi ve toplumsal olayları üzerine en çok film üreten yönetmenlerden biri olan Adam Curtis’in bir uzun ve üç kısa belgeseli; HiperNormalleşme (HyperNormalisation), “Ah Vah”çılığın Yükselişi (The Rise of “Oh Dear”-ism), “Ah Vah”çılık ve Doğrusal Olmayan Savaş (“Oh Dear”-ism II & Non-Linear War), TV Gazeteciliğinin Yükselişi ve Düşüşü (The Rise and Fall of the TV Journalist) Bir Çağ Yangını bölümünde yer alıyor.

Emre Yeksan’ın yönettiği Körfez (The Gulf), Bertrand Bonello’nun yönettiği Nocturama: Paris Yanıyor (Nocturama), Kiyoshi Kurosawa’nın yönettiği Yok Olmadan Önce (Before We Vanish) filmleri Bir Çağ Yangını başlığı altında festival programında izlenebilir. Tarihçi Oktay Özel ve Atakan Foça, art arda gelen krizlerle şekillenen geride bıraktığımız 25 yılı, muğlaklaşan gerçekliği, ortaya çıkan yeni gerçeklik biçimlerini ve geleceğe dair çıkış imkânlarını 24 Mayıs Cumartesi, 15.15’te Alevler Arasında Anka’nın Peşinde başlığı altında konuşacaklar. 25 Mayıs Pazar günü 16.00’da başlayacak Yangın Yerinde Sanat: Giriş, Gelişme, Sonuç isimli konuşmada ise yönetmen Emre Yeksan ve muhreç akademisyen Osman Şişman, sanat yapıtının üretim, dağıtım, hamilik ve yorumlama süreçlerini üstlenen faillerin niyet ve eğilimlerini çözümlemeye çalışacak. Bu çözümlemede, Yeksan’ın Park isimli videosu ve Erkal Uran’ın festival kapsamında açılacak Leke adlı fotoğraf sergisi temel alınacak.

Erkal Uran’ın küçük bir felaketten kurtulan negatiflerle hazırladığı fotoğraf sergisi Leke, 21-29 Mayıs tarihleri arasında Goethe-Institut Ankara’da görülebilir. İki Önemli Festivalle İş Birliği Engelsiz Filmler Festivali 2025 programında Almanya’nın köklü kısa film festivallerinden biri olan Dresden Uluslararası Kısa Film Festivali ve en eski çocuk filmleri festivallerinden biri olan ve Hollanda’da 40’ın üzerinde lokasyonda gerçekleştirilen Cinekid tarafından hazırlanan iki kısa film seçkisi de Ankaralı sinemaseverlerle buluşacak. Filmfest Dresden tarafından hazırlanan Tamamen Politik seçkisinde Naomi Noir’in yönettiği Anasının Kuzusu (Mother’s Child), Sasha Svirsky’nin yönettiği Bataklıkların Efendisi (The Master of the Swamps), Anastasia Falileieva’nın yönettiği Ben Irpin'de Öldüm (I Died in Irpin), Olga Kosanović’in yönettiği Dağlar Ülkesi (Land of Mountains), Constanze Wolpers’ın yönettiği Münferit Bir Olay (A Single Incident) izlenebilir. REKLAM Cinekid’in Engelsiz Filmler Festivali için hazırladığı Çocuklar İçin bölümünde ise; Solène Bosseboeuf, Tiphaine Klein, Flore Dechorgnat, Auguste Lefort, Antoine Rossi’nin birlikte yönettikleri Küçük Kayakçı, Nils Hedinger’in yönettiği Kuap, Oskar Lehemaa’nın yönettiği Kayıp Çorapların Gizemi, Silja Saarepuu, Piret Sigus’un birlikte yönettikleri Turp Hasadı filmleri yer alıyor.

Otizm Dostu Gösterim Otizmli çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmeleri için gerçekleştirilen Otizm Dostu Gösterim her yıl olduğu gibi bu yıl da festival programındaki yerini koruyor. Goethe-Institut'taki gösterimde Çocuklar İçin seçkisi loş ışıklı bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak izleyiciler ile buluşacak. Seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek, içecek bulundurabilecek ve diledikleri gibi hareket edebilecekler. Tüm Gösterim ve Etkinlikler Erişilebilir, Ücretsiz Engelsiz Filmler Festivali'nin bu yılki programında yer alan 31 film, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile erişebilir olarak sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimlerin ardından film ekipleriyle yapılan söyleşilerde, atölye ve Ödül Töreni'nde işaret dili tercümesi yapılıyor. Çocuklar içindışındaki tüm gösterim ve etkinliklerde İngilizce altyazı ve çeviri de bulunuyor.