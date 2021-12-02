Engelli öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile erişime açılacak. Adaylar, engelli öğretmen atama sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İşte e-Devlet engelli öğretmen atama sonuçları tarihi...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ön başvuru ve tercih işlemleri tamamlayan adaylar MEB tarafından açıklanan atama tarihini bekliyor. MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda engelli öğretmen atama sonuçları 3 Aralık’ta açıklanacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.