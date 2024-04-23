Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme!

Amasya'da olay, 21 Nisan'da İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre yüzde 45 bedensel engelli Niyazi ile eşi Çiğdem Gedik, üst katlarında oturan Mehmet ve eşi Esra Üçok'la 'gürültü' ve balkona asılan çamaşırlara su dökülmesi nedeniyle tartıştı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Çift, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Üçok gözaltına alındı.

SAVCILIK İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

Üçok işlemleri sonrası adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık karara itiraz etti. Üçok, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Üçok, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.