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        Haberler Magazin Engelli bireyler sanatla buluşuyor

        Engelli bireyler sanatla buluşuyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün hassasiyetle sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor. 'Bale Dünyası' Sesli Betimleme Gösterisi, engelli bireylerin sanatla buluşmasını sağlamak, toplumda bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 12 Ocak 2025'te Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 13:09 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:09
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        Engelli bireyler sanatla buluşuyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün hassasiyetle sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor. Sanatın toplumun her kesimi için erişilebilir olması gerektiği anlayışı benimsenerek, İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve Sesli Betimleme Derneği, anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor.

        12 Ocak 2025'te Kadıköy Süreyya Operası’nda sahnelenecek olan 'Bale Dünyası' Sesli Betimleme Gösterisi, engelli bireylerin sanatla buluşmasını sağlamak, toplumda bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenleniyor. Gösteri, yalnızca görme engelli bireyler için değil; işitme ve bedensel engelli bireylerin de sanatla buluşmasına olanak tanıyacak şekilde planlandı.

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        Etkinlikte, Kadıköy Süreyya Operası, tamamen erişilebilir bir salon olarak, tüm katılımcıların rahatça izleyebileceği ve keyif alabileceği bir ortam sunuyor. Görme engelli izleyiciler için sesli betimleme teknolojisi kullanılacak ve kulaklıklar aracılığıyla sahnedeki hareketler, mimikler ve

        atmosferin detayları Emine Kolivar’ın sesli anlatımla aktarılacak. Eserin diyalog bölümleri, Türkiye Sağırlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Şen tarafından gönüllü olarak işaret diliyle tercüme edilecektir. Ayrıca, Süreyya Operası’nda ilk kez görme engelli bireylerin bağımsız

        olarak ulaşmasını sağlamak amacıyla, Kadıköy Meydanı’ndan Süreyya Operası’na kadar körcül tarif hazırlanmış ve salon içerisine kılavuz yollar eklenmiştir. Gösteri öncesinde, saat 11:30’da fuayede düzenlenecek özel bir etkinlikle katılımcılar sahneyi ziyaret edecek, kostümleri inceleyecek ve bale dünyasıyla daha yakından tanışma imkânı bulacaklar.

        Bale Dünyası adlı baleyi tanıtıcı etkinlik; XIV. Louis döneminin canlanmasıyla başlıyor. Fındıkkıran (Drosselmayer, Colombine), Uyuyan Güzel (Çizmeli Kedi ve Beyaz Kedi), İDOB Çocuk Balesinden küçük balerinlerin dans edeceği Kuğu Gölü eserinden ( 4 Küçük Kuğu), Le Corsaire Pas De Deux, Giselle ( 6 Arkadaş), Kuğunun Ölümü, Uyuyan Güzel (Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt), Don Kişot Pas De Deux ve Karagöz - Hacivat gibi balenin en klasik ve bilinen eserlerinden bölümler bu interaktif oyunda yer alıyor. Deniz Özaydın tarafından hazırlanan oyunun çocuk balesi koreografisi Çiğdem Erkaya Öztürk ve Deniz Özaydın imzalı. Oyunun anlatıcısı Mert Aksu, bale öğretmeni ise Tunca Bakan.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bale Dünyası Sesli Betimleme Gösterisi

        BURÇLAR

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        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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