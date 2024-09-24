Engelli bireye kötü muameleye soruşturma

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında İstanbul'daki özel bir bakım merkezinde engelli bireye yönelik kötü muamele görüntülerinin yer alması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Olayın ardından il müdürlüğüne bağlı ekiplerce bakım merkezinde incelemelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, görüntülerde yer alan 2 personelin iş akdinin özel bakım merkezince feshedildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlığımız tarafından olayın gerçekleştiği özel bakım merkezine detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiş ve söz konusu şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak söz konusu olayda ihmali olan şahısların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.

❗️Bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul'daki özel bir bakım merkezinde engelli bir bireye yönelik kötü muamele görüntülerine ilişkin basın açıklamamız. pic.twitter.com/g6ItiMh4lb — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) September 24, 2024