ENGADİN VADİSİ NEREDE?

Engadin Vadisi, Avrupa’nın en büyüleyici doğal alanlarından biri olarak İsviçre’nin güneydoğusunda, Graubünden kantonu sınırlarında yer alır. Alpler’in kalbinde uzanan bu vadi, yaklaşık 80 kilometrelik bir alana yayılır ve Yukarı Engadin (Oberengadin) ile Aşağı Engadin (Unterengadin) olarak iki bölüme ayrılır. Muhteşem dağ manzaraları, saf oksijenli havası ve buzullarla çevrili gölleriyle Engadin, dört mevsim boyunca doğaseverleri kendine çeker. Yaz aylarında yeşilin, kışın ise karın büyüsüne bürünen bu bölge, hem huzur hem de macera arayanlar için bir cennettir.

ENGADİN VADİSİ HANGİ ŞEHİRDE?

Engadin Vadisi, İsviçre’nin St. Moritz şehriyle özdeşleşen bir konumdadır. Dünyaca ünlü kayak merkezlerine ve lüks otellere ev sahipliği yapan St. Moritz, vadinin de kalbinde yer alan bu vadi yalnızca bu şehirle sınırlı değildir; Pontresina, Samedan, Zuoz, Scuol ve Zernez gibi kasabalar da Engadin’in karakterini zenginleştirmede oldukça etkilidir. Her biri farklı bir doğa dokusuna, kültürel mirasa ve geleneksel İsviçre mimarisine sahip olan bu bölgede özellikle Samedan, Engadin Vadisi’nin tarihî merkezi olarak kabul edilir ve bölgenin kültürel geçmişine ışık tutan bir konuma sahiptir.

ENGADİN VADİSİ HANGİ ÜLKEDE? Engadin Vadisi, İsviçre Konfederasyonu sınırları içinde yer alır. Alp dağlarının doğu kesiminde bulunan bu bölge, İtalya ve Avusturya sınırlarına oldukça yakın bir yerdedir. Bu konumu sayesinde Engadin, üç kültürün kesiştiği bir nokta olarak tanımlanır. İsviçre’nin düzeni, İtalya’nın zarafeti ve Avusturya’nın doğa tutkusunu aynı anda yansıtan bu vadide konuşulan dil ise Reto-Romanş dilidir. Bu dilin hala konuşulması ölgenin kültürel özgünlüğünü koruduğunu gösterir. Engadin, hem coğrafi hem kültürel anlamda İsviçre’nin en özel bölgelerinden biri olarak kabul edilir. ENGADİN VADİSİNE NASIL GİDİLİR? Engadin Vadisi’ne ulaşım, İsviçre’nin gelişmiş ulaşım ağı sayesinde son derece rahattır. En yakın uluslararası havaalanı Zürih Havalimanı’dır. Buradan trenle yaklaşık 3 saatlik manzaralı bir yolculukla St. Moritz’e ulaşmak mümkündür. Alternatif olarak, Milano’dan gelenler için Bernina Ekspresi hattı adeta bir doğa yolculuğuna dönüşür. Kırmızı renkli panoramik tren, dağ geçitlerinden, tünellerden ve karla kaplı zirvelerden geçerek Engadin Vadisi’ne ulaşır. Özel araçla gelmek isteyenler içinse Julier ve Maloja geçitleri en sık tercih edilen rotalardır. Kış aylarında bu geçitlerin bazen kapanabileceği unutulmamalıdır.

ENGADİN VADİSİNDE NELER YAPILIR? Engadin Vadisi, her mevsim farklı deneyimler sunan bir doğa harikasıdır. Kış aylarında St. Moritz başta olmak üzere bölgedeki kayak merkezlerinde dünya standartlarında kayak ve snowboard yapılabilir. Yaz aylarında ise dağ yürüyüşleri, bisiklet turları, yamaç paraşütü ve göl aktiviteleri ön plana çıkar. Vadide yer alan Engadin Göller Zinciri (Lake St. Moritz, Silvaplana, Sils ve Champfèr gölleri), su sporları tutkunları için mükemmel bir destinasyondur. Termal kaynaklarıyla ünlü Scuol kasabası ise dinlenmek ve şifalı suların keyfini çıkarmak isteyenler için idealdir.