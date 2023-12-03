Kasım ayı enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere emekli ve memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkının toplamı sonunda belli oluyor. İlk 5 aylık veri Kasım ayı enflasyon oranın açıklanmasıyla belli olacak. 5 aylık veri ışığında tahminler de netleşecek. Ötey yandan kontrartını Aralık ayında yenileyecek kiracılar Kasım ayı verisine göre kontratlarını yenileyecekler. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte emrak edilen detaylar...