Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2025 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak?
Şubat ayının gelmesiyle birlikte gözler TÜİK'e çevrildi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) gibi rakamlar her ayın başında açıklanıyor. Peki Şubat Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2025 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak?
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Şubat ayı enflasyon beklentisi araştırılan konular arasında yer alıyor. Şubat ayına girilmesiyle birlikte gözler TÜİK'e çevrildi. Şubat ayı TEFE-TÜFE oranlarının yüzde kaç olacağına ilişkin arama motorlarında detaylar araştırılıyor. Peki enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
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ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Ocak ayı enflasyon verileri 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
OCAK ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.
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Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.