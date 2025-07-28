2025 TCMB Temmuz enflasyon beklentisi ne yönde? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti anketi nasıl?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamları ağustos ayında duyurulacak. TÜİK'in açıklayacağı oranlar, maaş zamlarından kira artışlarına, tasarruflardan piyasa hareketlerine kadar birçok alanda etkili olacak. TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Peki, Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti anketi nasıl? TCMB enflasyon beklentisi ne yönde?
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Temmuz enflasyon beklentisi paylaşılırken enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. TÜİK tarafından enflasyon oranı duyurulurken Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yer alan tahminler, enflasyonun yönüne dair önemli ipuçları sunarken, piyasalar da bu kritik veri öncesi pozisyon alıyor. Peki Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, beklenti ne yönde?
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TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor ancak 3 Ağustos, Pazar gününe denk geldiği için TÜİK Temmuz enflasyon verilerini 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.
HAZİRAN ENFLASYONU NE OLMUŞTU?
2025 Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35,05 oldu.
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TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 29,66 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,56 iken, bu anket döneminde yüzde 23,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,35 iken, bu anket döneminde yüzde 17,08 olarak gerçekleşmiştir.
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12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,58 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 50,21 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 18,34 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,67’sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 39,34’ünün beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 32,79’unun beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,91 olasılıkla yüzde 12,00 – 14,99 aralığında, yüzde 25,00 olasılıkla yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 39,79 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 20,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,76‘sının beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 29,41‘inin beklentilerinin yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 41,18‘inin beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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MERKEZ BANKASI 2025 TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ YAYIMLANDI!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya geriledi.
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,86 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,11'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya geriledi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,56'dan yüzde 23,39'a inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,35'ten 17,08'e geriledi.
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