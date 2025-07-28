2025 TCMB Temmuz enflasyon beklentisi ne yönde? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti anketi nasıl?

TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 29,66 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,56 iken, bu anket döneminde yüzde 23,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,35 iken, bu anket döneminde yüzde 17,08 olarak gerçekleşmiştir.