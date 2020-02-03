03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enflasyon ne kadar? sorusu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2020 Ocak ayı TÜFE rakamlarının açıklanması ile birlikte belli oldu. Her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon rakamları, maaş zamlarından kira zamlarına kadar pek çok kalemin de belirleyici rolünde. 2020 Ocak ayı enflasyon rakamları haberimizde.
ENFLASYON RAKAMLARI OCAK 2020
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak 2020'de yıllık olarak aralıktaki yüzde 11.84 seviyesinden yüzde 12.15'e yükseldi. Beklenti ocakta enflasyonun yine yüzde 11.8 civarında gelmesi yönündeydi. TÜFE'de ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.35, ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.52 artış gerçekleşti.
ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜNDE YÜZDE 42 ARTIŞ
Ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat artışının yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 42.21 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 15.11 ile eğitim ve yüzde 15.01 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5.66 ile eğlence ve kültür, yüzde 6.00 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7.51 ile ev eşyası oldu.
GIDADA AYLIK YÜKSELİŞ YÜZDE 4.65
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4.88 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4.65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 3.96 ile sağlık oldu.
PATLICAN FİYATI UÇTU
Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 81.46 ile patlıcan oldu. Patlıcanı yüzde 35.81 ile domates, yüzde 30.90 ile mandalina ve yüzde 24.45 ile salatalık oldu.
|En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
|Patlıcan
|81.46
|Domates
|35.81
|Mandalina
|30.90
|Salatalık
|24.45
|Ulaşım araçları ile ilgili hizmet ücreti
|22.38
|Resmi evraklarla ilgili hizmet ücreti
|21.63
|Yeşil soğan
|20.61
|Sivri biber
|20.54
|Kuru soğan
|20.04
|Kabak
|19.45
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