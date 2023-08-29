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        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon mesajı

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yılın 3. toplantısını gerçekleştirdi. Fiyat istikrarını sağlamanın en önemli öncelik olduğu belirtilirken, "Dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 13:29 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:07
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        Enflasyon mesajı
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        Ekonomi Koordinasyon Kurulu, son dönem makroekonomik gelişmeler ile önümüzdeki günlerde yayımlayacak Orta Vadeli Program (OVP 2024-2026) hazırlıklarındaki son durumu görüşmek üzere yılın üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

        Yapılan ilk toplantıdan bu yana ekonominin dengelenmesine, makro finansal istikrarın sağlanmasına ve mali disiplinin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir. Fiyat istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalarımız kapsamında etkin ve kararlı adımlar atılmaya devam edilecektir.

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        Toplantıda görüşülen konular aşağıda özetlenmektedir:

        -Bugünkü toplantıda ilk olarak OVP (2024-2026) çalışmalarında gelinen son durum ile Programda yer alacak makroekonomik tahminler ve öncelikli yapısal reform alanları değerlendirilmiştir.

        -Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform olmak üzere üç temel dayanağı bulunan OVP ile ülkemizin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artıracak ve ekonomimizin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanması hedeflenmekte; bu sayede kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişim öngörülmektedir.

        -Son dönemde cari açığı önemli oranda etkileyen altın ithalatında yaşanan gelişmeler ve bu kapsamda ihracatçılarımızın beklentileri de göz önünde bulundurularak ilgili Kurumlarımızca alınan tedbirler değerlendirilmiştir.

        -Dış ticarette açık verdiğimiz önemli bir husus olan enerji konusunda genel görünüm değerlendirilmiş, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak ve enerjide arz güvenliğimizi sağlayacak kapsamlı yol haritamızın detayları Kurul üyelerimizle istişare edilmiştir. Ayrıca, emisyon ticaret sisteminin uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu geliştirilmesi yönünde

        çalışmaların hızlandırılması kararı alınmıştır."

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