Enes Kanter hakkında resen soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada basketbolcu ve FETÖ sempatizanlığını gizlemeyen Enes Kanter´in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın görselini ayakları altına alarak çiğnediği videoyu paylaşması üzerine resen soruşturma başlattı. Savcılık, Enes Kanter hakkında TCK'nin 299. maddesi uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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