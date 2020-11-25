Öte yandan YouTuber, "Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak, kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz" yorumunu yapan bir kişiye cevap vermişti.



Kendi doğum tarihi kadar fidan dikeceğini açıklayan Batur, şunları söylemişti:



Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum. Belki insanlıktan nasibini alır.