Enerjisa Enerji, ‘Yatırımcı ve Analist Günü'nde uzun vadeli stratejilerini paylaştı

Enerjisa Enerji, 15 Nisan 2025 tarihinde düzenlediği Yatırımcı ve Analist Günü kapsamında, iş kollarının işleyişini ve itici güçlerini katılımcılara aktardı. Lider pozisyonunda olduğu elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri alanları ile ilgili bilgilendirici oturumları gerçekleştirdi.

Şirket, Analist ve Yatırımcı Günü kapsamında operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımıyla yatırımcı güvenini pekiştirirken, aynı zamanda faaliyetlerinin işleyiş detaylarıyla ilgili akıllarda kalan soru işaretlerini giderdi. Etkinliğe aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinden 70'e yakın yatırımcı ve analist katıldı.

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Açılış konuşmalarında Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler ve CEO Murat Pınar, küresel enerji dönüşümünde Türkiye'nin rolüne ve şirketin bu alandaki stratejik liderliğine dikkat çekti. CFO Dr. Philipp Ulbrich, uzun vadeli değer yaratma potansiyeli ve stratejisini katılımcılarla paylaşırken; Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci ve Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk de kendi iş kollarındaki gelişmeleri aktardı. Toplantının sonunda yöneticiler, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Pınar: Yalnızca bugünü değil, geleceği de yönetiyoruz Toplantıda açılış konuşmasını yapan Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, “Enerji sektörü, küresel dönüşümün merkezinde yer alıyor. Sektördeki bu yapısal değişim; dijitalleşme, altyapı modernizasyonu ve regülasyonlara uyum ekseninde yeniden tanımlanıyor. Türkiye, enerji dönüşümünün hızlandığı bu dönemde ciddi bir yatırım potansiyeline sahip. Enerjisa Enerji olarak biz de bu süreci güçlü insan kaynağımız ve çok iş kollarına yayılan entegre yapımızla bir büyüme fırsatına çeviriyoruz.Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi yeni nesil uygulamalar, enerji altyapısının dönüşümünü hızlandırırken, verimli, dijital ve çevik çözümler sunabilen oyuncuları farklılaştırıyor. Müşteri çözümleri iş kolumuzda sunduğumuz dijital enerji yönetimi uygulamaları ve dağıtım altyapısına yaptığımız yatırımlar sayesinde hem uyumu sağlıyor hem de yeni iş modelleri geliştiriyoruz. ‘Herkes için daha iyi bir gelecek' vizyonumuzla yalnızca bugünü değil, geleceği de yönetiyoruz. Bu vizyon, Enerjisa Enerji'yi yalnızca uyum sağlayan değil, dönüşüme yön veren bir şirket haline getiriyor” dedi.

Ulbrich: Finansal dayanıklılığımız büyümenin teminatıdır Gerçekleştirdiği sunum ile tüm detaylara tek tek değinen ve katılımcıların sorularını yanıtlayan Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich, “Enerjisa Enerji olarak, iş modelimizin temelinde yer alan öngörülebilir ve regüle gelir yapısı sayesinde, belirsizlikler yaşandığında dahi güçlü ve dayanıklı bir finansal performans sunuyoruz. Bu istikrar, yatırımcılarımız için hem güvenli bir zemin hem de uzun vadeli değer yaratımı açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Finansal stratejimiz, yalnızca sağlam maliyet ve bilanço yönetimi ve değişmeyen temettü politikamızla değil, aynı zamanda Türkiye'nin uzun vadeli büyüme potansiyeliyle kurduğu güçlü uyumla da dikkat çekiyor. Dağıtım ve perakende satış iş kollarımızdan elde ettiğimiz istikrarlı nakit akışları ile bu potansiyeli desteklerken, müşteri çözümleri iş kolumuzla sunduğumuz dijital enerji yönetimi hizmetleri ve e-mobilite yatırımlarında da tüm fırsatları değerlendiriyoruz. Ayrıca enerji dönüşümünde kritik rol oynayan yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliği uygulamalarıyla hem çevresel hem de finansal sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik bizim için yalnızca bir sorumluluk değil; kalıcı finansal değer yaratmanın temeli olarak faaliyet gösterdiğimizin iş kollarının merkezinde yer alıyor. Enerjisa'nın yatırım tezi dört temel unsurla öne çıkıyor: faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki güçlü büyüme potansiyeli, enflasyona karşı korumalı ve düzenlemeye tabi gelir yapısı, sürdürülebilirliği stratejik odağımıza yerleştirmiş olmamız ve cazip hisse getirileri. Bu unsurlar sayesinde, Türkiye'nin mevcut ortamında güçlü bir yatırım hikayesi olmaya devam ediyoruz” dedi.

Yatırımlarda öncelik: Altyapı, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik Enerjisa Enerji, lider dağıtım şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile bugün itibarıyla 14 ilde 10,8 milyon müşteriye kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir elektrik dağıtım hizmeti sunarken, 22 milyonu aşkın kullanıcıya elektrik enerjisi sağlıyor. ‘Herkes için daha iyi bir gelecek' vizyonuyla hareket eden şirket; dijitalleşme, altyapı modernizasyonu ve sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirdiği yatırımlarla, Türkiye'nin enerji dönüşümüne liderlik etmeye devam ediyor.