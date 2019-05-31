Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 12,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 azalarak 17 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun 3 milyar 507 milyon 529 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl nisanda bu rakam 3 milyar 117 milyon 527 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 12,5'lik artış oldu.

Öte yandan, nisan ayında ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 60,9 artarak 2 milyon 378 bin 355 tona yükseldi.