Enerji içeceklerinin içerdiği maddelerin vücuda etkileri nelerdir?
Yoğun iş temposu, stres, ailevi sorunlar, uyku problemleri gibi birçok nedenden dolayı kendimizi zinde ve iyi hissetmek için gün içinde bolca enerji içeceği tüketebiliyoruz. Peki, enerji içeceklerinin vücudumuza etkilerini biliyor muyuz? Detaylar haberimizde...
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Enerji içecekleri, yoğun tempolu yaşamları destekleyen popüler içeceklerdir. "Güçlü bir başlangıç, zinde bir gün" sloganıyla enerjinizi artırır, konsantrasyonunuzu yükseltir ve uzun saatler boyunca dinç kalmanıza yardımcı olur. Ancak, bu içecekleri dengeli ve ölçülü tüketmek sağlık açısından önemlidir.
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ENERJİ İÇECEKLERİNİN BİLEŞENLERİ NEDİR?
Enerji içecekleri genellikle uyanık kalmayı sağladıkları ve fiziksel ile bilişsel performansı artırdıkları düşüncesiyle tüketilir.
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Enerji içeceklerinin temel bileşeni kafeindir. Bu içecekler, kafein dışında taurin, glukoronolakton, bazı B grubu vitaminleri ve şeker gibi başka maddeler de içerebilir.
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KAFEİNİN VÜCUDA ETKİLERİ
Kafeinin etkileri vücuda alındıktan yaklaşık 15 dakika sonra ortaya çıkmaya başlar ve 6 saat devam eder. Kafein, fosfodiesteraz enziminin etkinliğini engeller. Hücre içi sinyal iletiminde rolü olan halkalı adenozin monofosfat (cAMP) maddesinin yıkımı fosfodiesteraz enzimi aracılığıyla gerçekleştiğinden, kafein hücre içinde cAMP seviyesinin yükselmesine neden olur. cAMP seviyesindeki değişime bağlı olarak kalp kaslarının kasılma hızı ve gücü artar. Sonuç olarak, kan basıncı yükselir ve beyin ile diğer dokulara daha fazla oksijen ulaşır.
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TAURİN MADDESİ NEDİR?
Enerji içeceklerindeki taurin maddesi bir amino asittir. Kaslarda, kalpte, beyinde ve retinada yüksek oranda bulunur.
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Mekanizması henüz tam olarak aydınlatılamamış olsa da, taurinin vücutta gerçekleşen birçok temel biyokimyasal süreçte (örneğin ozmotik basınç, enzim aktivitesi, hücre gelişimi, sinir iletimi) düzenleyici rolü vardır.
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HIZLI ŞEKİLDE ENERJİYE DÖNÜŞEN MADDE "GLUKORONOLAKTON"
Glukoronolakton, vücutta glikozun geçirdiği biyokimyasal değişimler sırasında oluşan ara ürünlerden biridir. Vücuda alındıktan sonra hızlı bir şekilde emilir, metabolize edilir ve vücuttan atılır. Bu nedenle bazı kaynaklarda hızlı şekilde enerjiye dönüşen bir kaynak olduğu belirtilmiştir.
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AŞIRI TÜKETİM NELERE SEBEP OLUR?
Taurinin ve glukoronolaktonun kafeinle etkileşimi ile bu maddelerin aşırı tüketiminin etkileri tam olarak bilinmiyor.
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Enerji içecekleriyle ilgili en önemli endişeler, uzun dönemli ve aşırı kullanımının sağlık üzerindeki olası zararları ve özellikle gelişim dönemindeki bireyler - çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler üzerindeki etkileridir.
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KAFEİN VE ENERJİ İÇECEĞİ KARŞILAŞTIRMASI
Journal of the American Heart Association dergisinde yayımlanan ve genç yetişkinler üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmada, bir enerji içeceği ile aynı miktarda ancak sadece kafein içeren bir içecek karşılaştırıldı. Sonuçta, enerji içeceği tüketen katılımcılarda kan basıncındaki artışın daha uzun süre sonra normale döndüğü ve kalp ritmindeki düzensizliğin sadece kafein içeren içecek tüketen katılımcılara göre daha yüksek olduğu anlaşıldı.
Kaynak: TÜBİTAK