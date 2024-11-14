Muhammet İskender, "Burada arazi şartları oldukça zor. Yamaçlar dik, kayaç yapıları bozuk ve çatlak olduğu için zorlanıyoruz. Bu bölge bittikten sonra Çukurca yolunda 3-4 lokasyonumuz var. Orayı da tamamladıktan sonra Yüksekova Yeniköprü mevkisine geçeceğiz. Bunlar askıda olan yani düşme ihtimali olan kayalar. Can ve mal güvenliği için bu kayaları levye ve kriko yardımıyla düşürüyoruz" dedi.