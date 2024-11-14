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        Haberler Gündem Güncel "Endüstriyel dağcılar"ın zorlu mesaisi | Son dakika haberleri

        "Endüstriyel dağcılar"ın Hakkari'de tehlike oluşturan kayalar için zorlu mesaisi

        Dağlık ve engebeli arazi yapısına sahip Hakkari'de, yamaçlardan kara yoluna düşme tehlikesi bulunan kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından kontrollü bir şekilde indiriliyor. Ekip sorumlusu Muhammet İskender, "Can ve mal güvenliği için bu kayaları düşürüyoruz. Arazi oldukça problemli. Aşağıdan bakınca anlaşılmıyor ama yukarıdan bakıldığında çok riskli yerler var" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:14 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:14
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          Dağlık ve engebeli arazi yapısına sahip Hakkari'de, yamaçlardan kara yoluna düşme tehlikesi bulunan kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından kontrollü bir şekilde indiriliyor.

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          Karayolları Genel Müdürlüğü, kentte ulaşım ağının genişlemesi ve vatandaşların güvenli yolculuk yapmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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          Bu kapsamda, dağların yamacında askıda kalan ve düşme tehlikesi bulunan kayaların oluşturduğu riski ortadan kaldırmak için 7 kişiden oluşan "endüstriyel dağcı" ekibi Hakkari'ye gönderildi.

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          Kente 5 gün önce gelen dağcılar, Depin mevkisinde tırmandıkları yamaçlarda askıda kalan kayaları tespit ederek bunları levye ve kriko desteğiyle düşürmeye başladı.

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          Yolda güvenlik önlemi alan ve araçların kontrollü geçişini sağlayan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yola düşen kaya parçalarını temizledi.

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          Ekip sorumlusu Muhammet İskender, Karayolları 114. Şube Şefliğinin talebi üzerine 7 kişilik ekiple kente geldiklerini söyledi.

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          İskender, bölgeyi ekip arkadaşlarıyla birlikte tarayıp düşme ihtimali olan kayaları kontrollü bir şekilde indirerek bölgeyi emniyetli hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

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          Muhammet İskender, "Burada arazi şartları oldukça zor. Yamaçlar dik, kayaç yapıları bozuk ve çatlak olduğu için zorlanıyoruz. Bu bölge bittikten sonra Çukurca yolunda 3-4 lokasyonumuz var. Orayı da tamamladıktan sonra Yüksekova Yeniköprü mevkisine geçeceğiz. Bunlar askıda olan yani düşme ihtimali olan kayalar. Can ve mal güvenliği için bu kayaları levye ve kriko yardımıyla düşürüyoruz" dedi.

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          Arazinin oldukça problemli olduğunu anlatan İskender, "Aşağıdan bakınca anlaşılmıyor ama yukarıdan bakıldığında çok riskli yerler var. Biz de bunlara müdahale ediyoruz. Bu iş ayrı bir sektör. Uluslararası sertifikalarımız var. Bu işleri yapabilmek için ip tekniklerini bilen profesyonel ekip olmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

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          Umut Bolat da çalışmaların yoğun ve zorlu geçtiğini ifade ederek hava şartlarının ve arazi yapısının kendilerini çok zorladığını belirtti.

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          Yolun güvenli hale gelmesi için önlemler aldıklarını anlatan Bolat, "Bugün düşme tehlikesi bulunan kayaları düşürdük. Türkiye'nin birçok yerine gidiyoruz. Bu işin eğitimini alıp zorluklarını öğrendik. Yaptığımız çalışmalarla yolu güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. 5 gündür bu noktada çalışıyoruz. 3 gün içinde bitirip diğer bölgelere gideceğiz" diye konuştu.

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