Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Nedir, Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır, İş İmkanları

        Endüstri ürünleri tasarımı bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Üniversitelerin lisans programlarının yanı sıra ön lisans programları da her yıl sınava giren milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sınav stresinin yanında hangi bölümü tercih edecekleri konusunda da tereddüt içinde olan öğrenciler hem öz becerilerine uygun hem de iş imkanı açısından sıkıntı yaşamayacakları bölümler hakkında bilgiler edinmeye çalışıyor.

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Endüstri ürünleri tasarımı bölümü nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ön lisans programları arasında en çok tercih edilen bölümler arasında yer alan Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü de birçok öğrenci ve veli tarafından detaylı bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü eğitim süresi kaç yıl Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunları nerede çalışır?

        Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Nedir? Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl

        REKLAM

        Endüstri Ürünü Tasarımı bir ürünün tamamının ya da belli bir kısmının çizgi, renk, biçim, doku, şekil, malzemenin süslenmesi gibi birçok unsura dikkat edilerek oluşturulan genel tasarım sürecine verilen isimdir. Endüstri Tasarımı bölümü ise tüm bu süreci takip edecek olan ve ürünün imalatında aktif rol oynayacak yetkin kişileri yetiştiren bir ön lisans programıdır.

        Meslek yüksekokullarında faaliyet gösteren Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

        Endüstri Ürünleri Tasarımı Mezunları Ne İş Yapar? Endüstri Ürünleri Tasarımı Mezunları Nerelerde Çalışır?

        Endüstri Ürünleri Tasarımı Mezunları, üretilen ürünler için yenilikçi tasarımlar geliştirerek, üretim aşamasında etkin rol oynarlar. Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü iş olanakları açısından oldukça avantaj sahibidirler.

        Endüstri Ürünleri Tasarımı Mezunları birçok alanda faaliyet göstererek iş imkanına sahip olabilirler. Endüstri ürünleri tasarımcıları ağırlıklı olarak mobilya, beyaz eşya, otomotiv sektöründe ya da cam ve seramik endüstrisinde çalışma fırsatı yakalayabilmektedir. Mesleki eğitimleri yaratıcılık üzerine aldıkları için takı, aksesuar gibi ürünlerde yaratıcılıklarını kullanarak iş bulabilirler.

        REKLAM

        Bölümden mezun olan Endüstri ürünleri tasarımcıları;

        • Endüstriyel Tasarım Şirketleri,
        • İç mimarlık ofisleri
        • Beyaz Eşya Firmaları,
        • Otomotiv Sektörü,
        • Tasarım Atölyeleri,
        • Teknoloji Şirketleri

        Gibi birçok farklı sektörde iş bulabilir. Aynı zamanda özel olarak danışmanlık vererek de iş hayatında yer edinebilirler.

        Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Dersleri

        Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü tercih edecek olan öğrencilerin 2 yıl boyunca göreceği bazı dersler şöyledir;

        • Konstrüktif Resim
        • Modelaj
        • Temel Tasarım Prensipleri
        • Tasarıma Giriş
        • Endüstri Tasarımı Teknik Çizimi
        • Desen ve Çizim Teknikleri
        • Tasarım Tarihi
        • Ergonomi
        • Tasarım Kuramları
        • Bilgisayarda 3D Modelleme
        • Teknik Fizik
        Emlak yönetimi bölümü nedir?
        Emlak yönetimi bölümü nedir?
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Annesinin kıyafetleriyle banka soydu!
        Annesinin kıyafetleriyle banka soydu!
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Kadir Şeker ile ilgili sıcak gelişme!
        Kadir Şeker ile ilgili sıcak gelişme!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı
        Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı
        Bidonlu önlem!
        Bidonlu önlem!
        Hapse girmekten korkuyor
        Hapse girmekten korkuyor
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor! Kulaklarınızın arkasına ve göğüs bölgenize sürün
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor! Kulaklarınızın arkasına ve göğüs bölgenize sürün
        Maliye açıklık getirdi
        Maliye açıklık getirdi
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        Beşiktaş'ta Konferans mesaisi!
        Beşiktaş'ta Konferans mesaisi!
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme