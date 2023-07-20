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Ön lisans programları arasında en çok tercih edilen bölümler arasında yer alan Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü de birçok öğrenci ve veli tarafından detaylı bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü eğitim süresi kaç yıl Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunları nerede çalışır?

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Nedir? Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl

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Endüstri Ürünü Tasarımı bir ürünün tamamının ya da belli bir kısmının çizgi, renk, biçim, doku, şekil, malzemenin süslenmesi gibi birçok unsura dikkat edilerek oluşturulan genel tasarım sürecine verilen isimdir. Endüstri Tasarımı bölümü ise tüm bu süreci takip edecek olan ve ürünün imalatında aktif rol oynayacak yetkin kişileri yetiştiren bir ön lisans programıdır.

Meslek yüksekokullarında faaliyet gösteren Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Mezunları Ne İş Yapar? Endüstri Ürünleri Tasarımı Mezunları Nerelerde Çalışır?

Endüstri Ürünleri Tasarımı Mezunları, üretilen ürünler için yenilikçi tasarımlar geliştirerek, üretim aşamasında etkin rol oynarlar. Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü iş olanakları açısından oldukça avantaj sahibidirler.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Mezunları birçok alanda faaliyet göstererek iş imkanına sahip olabilirler. Endüstri ürünleri tasarımcıları ağırlıklı olarak mobilya, beyaz eşya, otomotiv sektöründe ya da cam ve seramik endüstrisinde çalışma fırsatı yakalayabilmektedir. Mesleki eğitimleri yaratıcılık üzerine aldıkları için takı, aksesuar gibi ürünlerde yaratıcılıklarını kullanarak iş bulabilirler.

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Bölümden mezun olan Endüstri ürünleri tasarımcıları;

Endüstriyel Tasarım Şirketleri,

İç mimarlık ofisleri

Beyaz Eşya Firmaları,

Otomotiv Sektörü,

Tasarım Atölyeleri,

Teknoloji Şirketleri

Gibi birçok farklı sektörde iş bulabilir. Aynı zamanda özel olarak danışmanlık vererek de iş hayatında yer edinebilirler.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Dersleri

Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü tercih edecek olan öğrencilerin 2 yıl boyunca göreceği bazı dersler şöyledir;

Konstrüktif Resim

Modelaj

Temel Tasarım Prensipleri

Tasarıma Giriş

Endüstri Tasarımı Teknik Çizimi

Desen ve Çizim Teknikleri

Tasarım Tarihi

Ergonomi

Tasarım Kuramları

Bilgisayarda 3D Modelleme

Teknik Fizik