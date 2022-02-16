Avrupa Ligi'nde perşembe günü son 32 turunda Barcelona, sahasında Napoli'yi ağırlayacak.

Brezilya Ligi ekiplerinden Palmerias'ta gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takan Endrick, zorlu mücadeleyi tribünden takip edecek.

Sport'ta yer alan haberde, Endrick'in ailesiyle birlikte İspanya'ya gelip maçı izleyeceği ifade edilirken genç oyuncunun Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'le oynayacağı maçı da tribünden takip edeceği belirtildi.

Palmerias'ın altyapısında yetişen Endrick, altyapıda çıktığı 169 maçta 165 gol kaydetti. Temmuz ayında profesyonel sözleşmeye imza atacak genç oyuncu için Palmerias, sözleşmeye 100 milyon Euro serbest kalma maddesi eklemek istiyor.

İspanyol basınında daha önce çıkan haberlerde Endrick'le Real Madrid ve Barcelona'nın yanı sıra Liverpool, Manchester United ve Manchester City'nin ilgilendiği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Sport'a röportaj veren Endrick, kendi kuşağındaki oyuncuların Neymar'dan dolayı Barcelona'ya ilgi duyduğunu söylemişti.