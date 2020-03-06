Endonezya, Türkiye ile savunma sanayisi ortaklığını geliştirmek istiyor

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Endonezya devlet savunma sanayi kuruluşu PT Pindad İnovasyon ve Ürün Geliştirme Başkanı Windu Paramarta, Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS şirketi ile geliştirdikleri Kaplan MT (Harimau) orta ağırlık sınıfı tank ve yeni iş birliklerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'de FNSS ile ortak tasarlanan ve geliştirilen Kaplan MT tankında üretim aşamasına geçildiğini söyleyen Paramarta, anlaşmanın Endonezya Kara Kuvvetleri için 18 aracın 2 yıl içinde üretimini kapsadığını dile getirdi.
PT Pindad ve FNSS şirketleri olarak Türkiye ve Endonezya'nın ileriye dönük ortak ürünler geliştirebileceğinin altını çizen Paramarta, "Güncel olarak da zırhlı personel taşıyıcı ve uzaktan komutalı silah sistemleri üzerine iş birliği için çalışmalarımız sürüyor." dedi.
Paramarta, özellikle ordunun ihtiyacı olan zırhlı personel taşıyıcı için prototip yapımı konusunda ön görüşmelere başlandığını belirterek, ''Uzaktan komutalı silah sistemleri dahil amaçladığımız yeni projelere ilişkin anlaşma ve tasarım gibi çalışmaların bu yıl tamamlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
- Karşılıklı teknoloji ve bilgi transferi devam edecek
Paramarta, "Tank projesinde olduğu gibi karşılıklı teknolojik bilgi değişimi ile Endonezya ordusunun gereksinimlerine uygun çözümler arayacağız." diye konuştu.
Endonezya'nın, bölgesinde tank üretebilen tek ülke konumunda olduğunun altını çizen Paramarta, Filipinler ve Bangladeş gibi ülkelerin Kaplan MT tankı, silah sistemleri ve diğer araçlara ilgi gösterdiklerini ve tedariğe ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
- Kaplan MT bölgeye uygun tasarlandı
Türkiye ile üretilen Kaplan MT tankından övgüyle bahseden Paramarta, Kaplan MT'nin, bazı komşu ülkelerdeki tanklara kıyasla daha üstün ve gelişmiş olduğunu söyledi.
Paramarta, Kaplan MT'nin sık ormanlık arazi gibi zorlu koşullar göz önünde bulundurularak, Güneydoğu Asya bölgesine özel olarak tasarlandığını dile getirdi.
Paramarta, Türk askeri-savunma sanayisi ile iş birliği yapılabilecek birçok alan olduğunun altını çizerek, roket ve füze üretiminde uzman ROKETSAN'ın yanı sıra askeri haberleşme ihtiyaçlarında uzman olan ASELSAN ile çalışmak istediklerini sözlerine ekledi.
- Kaplan MT, ordu sertifikasyonlu ilk orta ağırlık sınıfı tank oldu
Kaplan MT, Orta Ağırlık Sınıfı Tank Prototip geliştirme dönemi 2018 itibarıyla tamamlandı. Endonezya ve Türkiye arasında imzalanan savunma sanayisi iş birliği anlaşması kapsamında FNSS ve PT Pindad prototip geliştirme çalışmalarına 2015 yılı sonunda başlamıştı.
Yaklaşık 3 yıldan daha kısa bir süre içinde teknoloji transfer modeli ile aracın tasarımı, geliştirmesi ve 2 prototipin üretimi tamamlanmış, üretilen prototipler hem Türkiye'de hem de Endonezya'da Endonezya Ordusu ve Savunma Bakanlığı tarafından çok kapsamlı ve zorlu testlere tabi tutulmuştu.
Kaplan MT, bu testleri başarı ile tamamlayıp Endonezya Ordusu tarafından sertifikasyon verilen ilk orta ağırlık sınıfı tank olarak seri üretime hak kazandı.
Bu özelliğiyle dünya pazarında bir kullanıcı tarafından kalifiye edilerek sertifikalandırılan tek orta ağırlık sınıfı tank özelliğini taşıyor.
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