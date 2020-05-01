Endonezya'da sivil toplum örgütleri salgın nedeniyle yardımlarını "uzaktan" dağıtıyor

Endonezya’da faaliyet gösteren birçok yardım kuruluşu, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, olağan yardım etkinliklerini ve sahada yürütülen çalışmalarını en az temas olacak şekilde yürütmeye başladı.
Yardıma muhtaç kişilere, başlıca gıda yardımlarını motosikletli kuryeler ile ulaştırmaya başlayan yardım kuruluşları, salgına karşı başta sağlık çalışanları olmak üzere maske, eldiven ve dezenfektan gibi malzemelere ulaşamayan kişilere de destek olmaya çalışıyorlar.
Endonezya Acil Yardım Teşkilatının (ACT) Sözcüsü Lokman Aziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Salgın nedeniyle özellikle toplu yardım etkinlikleri ve çalışmalarını askıya aldık. Öncelikli olarak salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen ailelere gıda yardımları ulaştırmayı amaçlıyoruz.'' dedi.
Yardıma muhtaç kişilerin, internet üzerinden veya telefon hatlarından kendilerine ulaşmalarının yeterli olduğunu dile getiren Aziz, ''17 Nisan’da başlattığımız 'Ücretsiz Gıda Teslimatı' programı, motosikletli kurye hizmeti ile entegre olarak çalışıyor. Bize ulaşan kişilere, gıda yardımlarını kurye ile evlerine kadar teslim ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Aziz, ülkenin büyük bir kısmında faaliyet yürüttüklerini vurgulayarak, özellikle kırsal bölgelerde yardımların ulaştırılmasında devlet kurumlarıyla da ortak çalışmalar yürüttüklerini aktardı.
- ''Salgına karşı halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz''
Rumah Zakat Kurumu Başkanı Nur Efendi ise Kovid-19 nedeniyle yardım çalışmalarının dağıtım yönteminde farklılık oluştuğunu belirtti.
Efendi, ramazan ayı dolayısıyla iftar gibi sosyal etkinliklerin yanı sıra toplu yardım dağıtımlarını durdurduklarını ifade etti.
Hiç yardım almamış kişilere ulaşmaya öncelik verdiklerini ve salgından etkilenen esnaftan alışverişleri yaptıklarını aktaran Efendi, "Salgına karşı çalışmalarımızı mümkün olduğu kadar en az kişiyle temas olacak şekilde yapmaya gayret ediyoruz." dedi.
Efendi, "Ülkenin en batısındaki Açe’den doğusundaki Papua eyaletine kadar gönüllülerimiz ile halkı salgına karşı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hijyen kurallarına uyulması ve maske kullanılması gibi eğitim faaliyetleriyle salgının yayılmasını engellemeye çalışıyoruz." diye konuştu.
- Yardım dağıtımında öncelik sağlık çalışanlarına
Gerak Bareng İnsani Yardım Vakfı Sorumlusu Riski Yansyah da ''Faaliyetlerimizin olduğu Bandung, Depok, Lombok, Palembang ve Karawang gibi birçok bölgede gıda yardımı, dezenfeksiyon ve koruyucu ekipman dağıtımı çalışmaları yapıyoruz.'' dedi.
Kovid-19 ile mücadelede sağlık personellerine virüsün bulaşmamasının önemine dikkati çeken Yansyah, bu sebeple salgına karşı ön cephede savaşan sağlıkçılara acil olarak maske, siperlik, gözlük ve koruyucu elbise gibi tıbbi malzemeler dağıtmanın öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.
Yansyah, gönüllüleri aracılığıyla camilerde dezenfeksiyonun yanı sıra yoksul kişilere kira ödemesi, gıda ve hijyen malzemesi yardımları yaptıklarını dile getirdi.
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