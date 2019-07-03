Endonezya'da hükümete karşı hava kirliliği davası: 'Temiz hava soluma hakkımız ihlal edildi'

03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Endonezya'da bir grup aktivist ve çevreci, başkent Cakarta'da hava kirliliğinin görülmedik derecede artması nedeniyle yetkilileri önlem almaya zorlamak için hükümet hakkında dava açmayı kararlaştırdı. Davacılar, Anayasa'da güvence altına alınan "temiz hava soluma haklarının" ihlal edildiğini söylüyor.
Geçen ay yapılan ölçümlerde Cakarta'daki hava kalitesi, Pekin ve Yeni Delhi'dekinden de kötü çıktı. Bu iki kent dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu şehirler arasında yer alıyor.
Endonezyalılar, sosyal medyada kenti koyu bir sis ve duman tabakası altında gösteren fotoğraflar paylaştı.
25 Haziran'da IQ AirVisual Endeksi'ne göre Cakarta'daki hava kalitesi endeksi (AQI) 240 oldu. Aynı endekste İstanbul'un 2018 ortalaması 21,7.
Bu sonuç üzerine çevrecilerin yanı sıra aralarında kamu görevlileri, iş insanları ve sanatçılarından bulunduğu 37 kişi Endonezya Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri ve Çevre Bakanlığı'yla Cakarta, Banten ve Batı Caba valiliklerine dava açmaya karar verdi.
Bu kişilerin tümü kirli havaya bağlı olarak sağlık sorunları yaşadığını söylüyor.
Cakarta Hukuk Enstitüsü'nde Ayu Eza Tiara, "Bu dava aracılığıyla hükümeti hava kirliliği konusunda yeni adımlar atmaya zorlayabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü mevcut politikalar sonuç vermiyor" dedi.
IQAirVisual Endeksi'ne göre Cakarta, Haziran'da altı gün boyunca dünyanın en kirli şehri oldu.
AQI ölçümleri, havada çapı 2,5 mikrometreden küçük olan parçacıkların oranına dayanıyor. Bu parçacıkların solunması ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Davacıların talepleri arasında merkezi hükümetin hava kirliliğiyle ilgili yasada değişiklik yapması da var.
Ülkedeki mevcut yasaların 1999'dan kalma olduğu ve kötüleşen hava kalitesi, yeni teknolojiler ve iklim değişikliğini dikkate almadığı belirtiliyor.
Dava dilekçesinde hava kalitesi ölçümlerinin iyileştirilmesi ve sonuçların yılda en az bir kez kamuoyuyla paylaşılması da talep ediliyor.
Endonezya Anayasası'nda "Her vatandaşın temiz hava soluma hakkı vardır" ifadeleri yer alıyor.
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