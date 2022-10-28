Endonezya'da bir piton kadını yedi!

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Endonezya'nın Jambi eyaletinde bir kadın bir piton tarafından yutularak öldürüldü.

50'li yaşlarında olduğu bildirilen kadın, pazar sabahı işe gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. O günden beri yetkililer kayıp kadını arıyordu.

Midesi büyük görünen bir pitonu fark eden köylüler, pitonun midesinde kadının cansız bedenini buldu.

Betara Jambi polis şefi yerel basına verdiği demeçte, "Kurban, yılanın midesinde bulundu" diyerek, cansız bedenin bulunduğunda büyük ölçüde sağlam göründüğünü de sözlerine ekledi.

En az 5 metre uzunluğundaki piton, köylüler tarafından fark edildikten sonra yakalandı ve öldürüldü.

Bu tür olaylar nadir olsa da, Endonezya'da bir piton tarafından öldürülen ve yenen ilk kişi değil. Ülkede 2017 ve 2018 yılları arasında iki benzer ölüm yaşandı.

Bir uzman daha önceleri BBC'ye verdiği demeçte, pitonların tipik olarak fareleri ve diğer hayvanları yediğini söylemiş, pitonların belirli bir büyüklüğü aştığında farelerle uğraşmadığını dile getirmişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.