Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Endonezya'nın Sumatra adasının güneybatısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 10 km derinlikte olduğu belirtildi.

Deprem sonrası can ve mal kaybı bildirilmedi.

26 Aralık 2004’te Endonezya'nın Sumatra kıyılarında 9,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami felaketi yaşanmıştı.

30 kilometre derinlikte meydana geldiği tahmin edilen deprem sonrası oluşan 50 metre yükseklikteki dalgalar Meubolah, Sumatra’da 5 kilometre içeriye kadar ilerlemişti. Olayda yaklaşık 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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