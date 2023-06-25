Geçen yıl avlanan deniz balıkları miktarı ve türleri şöyle: Akya 173.2 ton, avcı 13,4 ton, aalbakor (patlakgöz) 118 ton, bakalorya-berlam 1083,8 ton, barbunya 1066,7 ton, barbunya (paşa barbunu) 129,6 ton, çaça 11 bin 161,7 ton, çipura 559,2 ton, dil 291,6 ton, dülger 31,9 ton, fangri 29,4 ton, fener balığı 122 ton, gelincik 9,6 ton, gobene 808,9 ton, grenyüz 82,5 ton, gümüş 493,6 ton, hani 4,2 ton, iskarmoz 56,1 ton, iskorpit 101,4 ton, isparoz 38,2 ton, istavrit (kraça) 10 bin 981,9 ton, istavrit (karagöz) 3 bin 948,3 ton, işkine 2,9 ton, izmarit 156,3 ton, kalkan 491 ton, karagöz 80,8 ton, kaya balığı 27,4 ton, kefal 1909,3 ton, keler 2,6 ton, kılıç 378,7 ton, kırlangıç (red gurnard) 31,1 ton, kırlangıç (mazak) 1,4 ton, kolyoz 2 bin 492,9 ton, köpek 4,2 ton, kupez 2 bin 310,6 ton, lahoz 231,8 ton, levrek 68 ton, lipsöz 25,7 ton, lüfer 5 bin 495,3 ton, melanurya 75,5 ton, mercan 1011,5 ton, mezgit 7 bin 690,4 ton, mığrı 0,1 ton, mırmır 51,6 ton, minekop 27,6 ton, orfoz 0,1 ton, orkinos 2 bin 292 ton, yazılı orkinos 410 ton, öksüz 1,2 ton, patlakgöz mercan 16,6 ton, pisi 8 ton, sardalya 16 bin 729,1 ton, sarıgöz 26,6 ton, sarpa 122,2 ton, sinagrit 52,1 ton, sivriburun karagöz 0,6 ton, tekir 1303,8 ton, tirsi 3 bin 146,8 ton, trança 12,5 ton, uskumru 116 ton, vatoz 1,6 ton, zargana 186,2 ton, zurna 96 ton, diğer türler 270,1 ton.