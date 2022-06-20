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En Uzun Gece konusu ve oyuncuları: En Uzun Gece filmi konusu nedir? En Uzun Gece oyuncuları kimler?

En Uzun Gece konusu ve oyuncuları: En Uzun Gece filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

En Uzun Gece filmi 20 Haziran Pazartesi akşamı SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Başrolünde Morgan Freeman'ın yer aldığı En Uzun Gece filmi konusu ve oyuncuları araştırmaları hız kazandı. İşte, 2021 yılında yayınlanan En Uzun Gece filmi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler...

20.06.2022 - 20:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bu akşam SHOW TV ekranlarında yayınlanacak olan En Uzun Gece oyuncuları ve konusu gündeme geldi. 2021 yılında gösterime giren filmin başrolünde Morgan Freeman yer alıyor.  En Uzun Gece filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. İşte, En Uzun Gece filmi oyuncu kadrosu ve konusu...

  • EN UZUN GECE FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Genç bir anne olan Victoria, bir Rus uyuşturucu kuryesi olarak karanlık geçmişini geride bırakmaya çalışır. Ancak o ne kadar uğraşsa da geçmişinden kurtulamaz. Emekli bir polis olan Damon, Victoria'nın kızını rehin tutarak onu verdiği emirleri yerine getirmeye zorlar. Vicrtoria, kızını yeniden görmek için silah ve motosikletini yeniden kullanarak bir dizi gangsteri alt etmeye çalışır.

  • EN UZUN GECE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Morgen Freeman

    Ruby Rose

    Patrick Muldoon

    Nick Vallelonga

    Julie Lott

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