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        En tehlikeli yoldaki "Dede Korkut Bisiklet Festivali" son duldu

        Bayburt Valiliği'nce bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Bayburt Dede Korkut Bisiklet Festivali" 3 bin 500 metre yükseklikteki Derebaşı virajlarında son buldu. Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak bilinen yolda pedal çeviren 150 bisikletçiye Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da eşlik etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.08.2024 - 11:26 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:26
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          Bayburt Valiliği'nce bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Bayburt Dede Korkut Bisiklet Festivali" 3 bin 500 metre yükseklikteki Derebaşı virajlarında son buldu.

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          İHA'nın haberine göre, Bayburt'un köklü tarihi, eşsiz güzellikleriyle sahip olduğu kültürel ve turizm potansiyelinin uluslararası alanda tanıtılması amacıyla düzenlenen festival kapsamında Bayburt Kalesi, Baksı Müzesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Derebaşı virajları gibi Bayburt’umuzun önemli mekanları gezildi.

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          4 gün boyunca pedal çeviren bisikletlilerin son durağı olan Derebaşı virajlarının inilip, çıkılmasından sonra festival sona erdi. Festivale katılan bisikletli doğa tutkunlarına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da eşlik etti. "2. Dede Korkut Bisiklet Festivali" kapsamında Bayburt'a 3 ülke ve 30 ilden 150 bisikletçi geldi.

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          AA'nın haberine göre, 1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen yolda, özellikle kış aylarında çığ ve heyelan gibi doğa olayları sıkça yaşanırken, bölgenin karakteristik özelliği olan sis, Soğanlı Dağları zirvesindeki vadi boyunca etkisini sürdürüyor. Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan "www.dangerousroads.org" adlı site tarafından 8 yıl önce "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı virajları, sarp kayalıklar üzerinde ve araçla tek seferde dönülmesi mümkün olmayan 13 keskin virajla sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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