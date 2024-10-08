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        Haberler Bilgi Gündem En son depremler listesi 8 Ekim 2024: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

        Muğla deprem ile sallandı! 8 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son olarak Muğla deprem ile sallandı. İşte 8 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 07:15 Güncelleme: 08.10.2024 - 08:40
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        • 1

          Gün içerisinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAd tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Muğla Datça olarak açıklandı. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 8 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          MUĞLA’DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesi üzerinden paylaştığı verilere göre, saat 03:57’de Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi.

          Sarsıntının merkez üssü Muğla ili Datça ilçesi olarak açıklandı. 3.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.9 km derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          ERZİNCAN'DA DEPREM!

          Yer: Tercan (Erzincan)

          Tarih: 2024-10-08

          Saat: 08:13:35

          Enlem: 39.53667

          Boylam: 40.59583

          Derinlik: 7.13 ML

          Büyüklük: 2.7

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.

          Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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