En pratik haliyle mücver tarifi! Sofranızın gözdesi olacak!
Mücver, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. Kabak, un, yumurta ve baharatlarla yapılan mücver, hem pratik hem de lezzetli bir yemektir. İşte sofralarınızı şenlendirecek kolay mücver tarifi…
Giriş: 30.11.2023 - 12:39 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:39
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Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yapılan ve severek tüketilen lezzetler arasında yer alan mücver, sofraların en çok tercih edilen yemeği olarak karşımıza çıkıyor. Hem pratik olması hem de lezzetli olmasıyla çok tercih edilen mücverin tarifini sizler için derledik.
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MÜCVER MALZEMELERİ NELER?
Malzemeler:
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MÜCVER NASIL YAPILIR?
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Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları