Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam En pratik haliyle mücver tarifi! Sofranızın gözdesi olacak!

        En pratik haliyle mücver tarifi! Sofranızın gözdesi olacak!

        Mücver, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. Kabak, un, yumurta ve baharatlarla yapılan mücver, hem pratik hem de lezzetli bir yemektir. İşte sofralarınızı şenlendirecek kolay mücver tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 12:39 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yapılan ve severek tüketilen lezzetler arasında yer alan mücver, sofraların en çok tercih edilen yemeği olarak karşımıza çıkıyor. Hem pratik olması hem de lezzetli olmasıyla çok tercih edilen mücverin tarifini sizler için derledik.

        • 2

          MÜCVER MALZEMELERİ NELER?

          Malzemeler:

          • 2 adet orta boy kabak
          • 1 adet yumurta
          • 1/2 su bardağı un
          • 1/2 çay kaşığı tuz
          • 1/4 çay kaşığı karabiber
          • 1/4 çay kaşığı pul biber
        • 3

          MÜCVER NASIL YAPILIR?

          • Kabakları rendeleyin ve suyunu sıkın.
          • Rendelenmiş kabakları bir kaba alın.
          • Yumurta, un, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin ve karıştırın.
          • Tavayı kızdırın ve üzerine biraz yağ dökün.
          • Mücver karışımından bir kepçe alın ve tavaya dökün.
          • Mücverlerin her iki tarafını da kızartın.
          • Mücverleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını alın.
          • Sıcak olarak servis yapın.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Habertürk Anasayfa